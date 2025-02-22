Миноритарному акционеру «Ангиолайна» запретили гулять по ночам в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката акционера новосибирской компании ООО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой. Он настаивал на изменении меры пресечения подзащитной в виде запрета определенных действий на меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Апелляционный суд в ходатайстве отказал. Лебедевой запрещено выходить за пределы жилого помещения в период с 22:00 до 9:00 без письменного разрешения следователя, общаться и встречаться с участниками судопроизводства по уголовному делу, использовать средства связи и интернет. Запрет сохраняется до 14 марта, сообщили в Управлении судебного департамента по Новосибирской области.

Напомним, в июне 2024 года в отношении Натальи Лебедевой было возбуждено уголовное дело. Она подозревается в присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере. В июне суд избрал Лебедевой меру пресечения – домашний арест, хотя следователь настаивал на заключении под стражу. Срок домашнего ареста неоднократно продлевался.

7 февраля 2025 года представитель следствия обратился в Советский районный суд Новосибирска с ходатайством о продлении Наталье Лебедевой срока домашнего ареста. Однако суд принял решение об изменении меры пресечения: домашний арест был заменен на запрет определенных действий.

ООО «Ангиолайн» долгое время входил в список крупнейших инновационных проектов региона, а также в программу реиндустриализации экономики, получал господдержку на региональном и федеральном уровне. С 2014 года «Ангиолайн» увеличил производство отечественных стентов для использования в сердечной хирургии, занял 30% национального рынка и потеснил поставщиков стентов из США, до того обладавших фактической монополией в России. Активный рост отечественных поставок привл к снижению стоимости закупки стентов в 2,5 раза, что обернулось для поставщиков из США существенным снижением прибыли. У компании были большие планы по выводу на рынок новых разработок для лечения сердечно-сосудистых патологий. В начале 2020 года в одном из интервью редакции один из основателей компании Андрей Кудряшев отмечал, что его очень беспокоит слабая защищенность бизнеса со стороны судебного сообщества и правоохранительных органов.

Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре 2022 Верховный суд РФ отказал Наталье Лебедевой в жалобе на решение суда, вернувшего Андрея Кудряшова и Алексея Французова в состав акционеров АО «Ангиолайн».