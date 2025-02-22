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Миноритарному акционеру «Ангиолайна» запретили гулять по ночам в Новосибирске

  • 22/02/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Миноритарному акционеру «Ангиолайна» запретили гулять по ночам до середины марта
Ограничение будет действовать до середины марта

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката акционера новосибирской компании ООО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой. Он настаивал на изменении меры пресечения подзащитной в виде запрета определенных действий на меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Апелляционный суд в ходатайстве отказал. Лебедевой запрещено выходить за пределы жилого помещения в период с 22:00 до 9:00 без письменного разрешения следователя, общаться и встречаться с участниками судопроизводства по уголовному делу, использовать средства связи и интернет. Запрет сохраняется до 14 марта, сообщили в Управлении судебного департамента по Новосибирской области.

Напомним, в июне 2024 года в отношении Натальи Лебедевой было возбуждено уголовное дело. Она подозревается в присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере. В июне суд избрал Лебедевой меру пресечения – домашний арест, хотя следователь настаивал на заключении под стражу. Срок домашнего ареста неоднократно продлевался.

7 февраля 2025 года представитель следствия обратился в Советский районный суд Новосибирска с ходатайством о продлении Наталье Лебедевой срока домашнего ареста. Однако суд принял решение об изменении меры пресечения: домашний арест был заменен на запрет определенных действий.

ООО «Ангиолайн» долгое время входил  в список крупнейших инновационных проектов региона, а также в программу реиндустриализации экономики, получал господдержку на региональном и федеральном уровне. С 2014 года «Ангиолайн» увеличил производство отечественных стентов для использования в сердечной хирургии, занял 30% национального рынка и потеснил поставщиков стентов из США, до того обладавших фактической монополией в России. Активный рост отечественных поставок привл к снижению стоимости закупки стентов в 2,5 раза, что обернулось для поставщиков из США существенным снижением прибыли. У компании были большие планы по выводу на рынок новых разработок для лечения сердечно-сосудистых патологий. В начале 2020 года в одном из интервью редакции один из основателей компании Андрей Кудряшев отмечал, что его очень беспокоит слабая защищенность бизнеса  со стороны судебного сообщества и правоохранительных органов.

Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре 2022 Верховный суд РФ отказал Наталье Лебедевой в жалобе на решение суда, вернувшего Андрея Кудряшова и Алексея Французова в состав акционеров АО «Ангиолайн».

Фото: Новосибирский областной суд.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Ангиолайн


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