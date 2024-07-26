Искусственный интеллект помог раскрыть грабёж в Центральном районе Новосибирска

В полицию обратился новосибирец, у которого неизвестный вырвал из рук смартфон на улице Гоголя. Стоимость гаджета – 80 тысяч рублей.

Для поиска преступника был применен комплекс видеоанализа и биометрической идентификации лиц «Find Face».

Спустя два дня после преступления полиция задержала подозреваемого на станции метро «Красный проспект».

Им оказался 21-летний житель Дзержинского района, который ранее не имел проблем с законом.

Оказалось, что похищенный телефон он продал, а вырученные деньги потратил.

– Возбуждено уголовное дело, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее редакция сообщала о том, что в деле экс-главы УЭБиПК Владимира Вялкова выросла сумма взятки до 71 млн рублей.