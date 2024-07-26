Искусственный интеллект помог раскрыть грабёж в Центральном районе Новосибирска

В полицию обратился новосибирец, у которого неизвестный вырвал из рук смартфон на улице Гоголя. Стоимость гаджета – 80 тысяч рублей.
Для поиска преступника был применен комплекс видеоанализа и биометрической идентификации лиц «Find Face».
Спустя два дня после преступления полиция задержала подозреваемого на станции метро «Красный проспект».
Им оказался 21-летний житель Дзержинского района, который ранее не имел проблем с законом.
Оказалось, что похищенный телефон он продал, а вырученные деньги потратил.
– Возбуждено уголовное дело, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее редакция сообщала о том, что в деле экс-главы УЭБиПК Владимира Вялкова выросла сумма взятки до 71 млн рублей.
Источник фото: МВД по Новосибирской области
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