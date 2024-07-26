Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел выездное совещание на Хилокской

Сегодня, 26 июля, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел выездное совещание с жителями Хилокской.
― Локтя мы звали в гости несколько лет, ― рассказывает жительница в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».
Однако, как отмечают местные жители, Кудрявцева звать вообще не пришлось, он сам к ним приехал.
― Я не считаю нужным бегать за мэром, кричать ему в спину о наших проблемах и отвлекать от работы. Если будет нужно, запишемся на прием, ― подмечает женщина.
По ее словам, проблем еще много, но с каждым решением их конец незамедлительно приближается.
― Но несмотря на то, что сегодня поговорить с мэром мне не удастся, на душе так радостно и светло. Нашу улицу всю ночь и до сих пор убирают и моют, ― радуется жители Хилокской.
Она ни разу не видели, чтобы Хилокскую мыли.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокской, победившие нелегальных мигрантов, в шоке от происходящего.
Источник фото: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!
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