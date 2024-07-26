Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел выездное совещание на Хилокской

Сегодня, 26 июля, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел выездное совещание с жителями Хилокской.

― Локтя мы звали в гости несколько лет, ― рассказывает жительница в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Однако, как отмечают местные жители, Кудрявцева звать вообще не пришлось, он сам к ним приехал.

― Я не считаю нужным бегать за мэром, кричать ему в спину о наших проблемах и отвлекать от работы. Если будет нужно, запишемся на прием, ― подмечает женщина.

По ее словам, проблем еще много, но с каждым решением их конец незамедлительно приближается.

― Но несмотря на то, что сегодня поговорить с мэром мне не удастся, на душе так радостно и светло. Нашу улицу всю ночь и до сих пор убирают и моют, ― радуется жители Хилокской.

Она ни разу не видели, чтобы Хилокскую мыли.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокской, победившие нелегальных мигрантов, в шоке от происходящего.