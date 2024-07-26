«Жесть какая»: мигранты сушат овечью шерсть во дворах жилых домов в Новосибирске

В социальных сетях новосибирцы бурно обсуждают видео очень интересного содержания. В кадре ― двор дома на Гусинобродском шоссе, 27. На детской площадке на ветру безмятежно развивается овечья шерсть. Помимо площадки, иностранцы повесили шерсть на натянутую между деревьев веревку.
– Такими темпами скоро на газонах появятся чабаны, пасущие овец, – добавил автор видео в паблике «Инцидент Новосибирск».
Подписчики паблика до предела возмущены. У многих даже в голове не укладывается такое поведение приезжих.
– Город превращается в большой аул.
– Привыкайте… Дальше будет только хуже.
– Не, ну это беспредел!
– Жесть какая.
Это уже не первый подобный инцидент в Новосибирске. На улице Хилокской мигрантка развешивает постиранные вещи на забор школы. Бывает, что суровый сибирский ветер раскидывает белье по двору учебного заведения.
Источник фото и видео: Инцидент Новосибирск.
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