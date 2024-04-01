Использовать литий при терапии депрессии у онкологических больных предложили в Новосибирске

Ученые Лаборатории ультраструктурных исследований НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН установили, что карбонат лития предотвращает развитие тревожно-депрессивного поведения и нарушение структуры нейронов головного мозга у животных с опухолевым ростом.

Установлено, что введение карбоната лития поменяло поведение животных — они демонстрировали такое же поведение, как и мыши контрольной группы без опухолевого роста. То есть становились более подвижными и менее пассивными, у них исчезали признаки тревожно-депрессивного поведения.

Кроме того, под воздействием карбоната лития в структуре нейронов развивалась аутофагия, благодаря которой удалялись поврежденные органеллы.

Ученые уверены, что эти данные могут стать основой для разработки технологий нейропротективной терапии, направленной на устранение повреждений клеток мозга.

— Внедрение новых молекулярных маркеров диагностики, инновационных методов в хирургии и таргетной терапии обусловили увеличение продолжительности жизни при ранее неизлечимых формах онкопатологии. В настоящее время одной из проблем в данной области является улучшение качества жизни онкологических больных, – отметила руководитель Лаборатории ультраструктурных исследований НИИКЭЛ, д. б. н.. профессор Наталия Бгатова.

Она уточнила, что на сегодняшний день препараты лития используются, прежде всего, для лечения маниакальных фаз биполярного расстройства. Однако, из-за токсического влияния на почки, препарат имеет серьезные ограничения для использования. Поэтому ученые НИИКЭЛ в качестве альтернативы рассматривают возможность создания препарата на основе цитрата лития.

Напомним, в 2023 году в Новосибирской области впервые выявлены случаи онкологических заболеваний у 12 519 человек, что на 23,5% больше показателя 2022 года (9575 случаев). Смертность от рака в регионе стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма.

Ранее редакция сообщала, что ученые научились разрушать опухоли без вреда для здоровых тканей в Новосибирске.