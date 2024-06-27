Исторические перила восстанавили на Октябрьском мосту в Новосибирске

Новое перильное ограждение монтируют на Октябрьском мосту в Новосибирске.

— ООО «СпецТрансСтрой» выполнило установку элементов основания нового барьерного ограждения: смонтировано 118 метров, — говорится в сообщении мэрии города.

Литьё было восстановлено по образцу и сохранило свой исторический облик. Оно включает в себя секции «знамена», «ветви», «молот» и «колоски».

В настоящее время продолжаются работы по устройству деформационных швов в области тротуаров. Также был выполнен выравнивающий слой на полосах движения, закрытых для проезда, в пролётах 1-2.

Началась подготовка к устройству наплавляемой гидроизоляции.

Ремонтные работы на мосту идут круглосуточно.

Ранее редакция сообщала о том, что почти на 50% отремонтирован Октябрьский мост в Новосибирске.