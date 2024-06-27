Исторические перила восстанавили на Октябрьском мосту в Новосибирске

Новое перильное ограждение монтируют на Октябрьском мосту в Новосибирске.
— ООО «СпецТрансСтрой» выполнило установку элементов основания нового барьерного ограждения: смонтировано 118 метров, — говорится в сообщении мэрии города.
Литьё было восстановлено по образцу и сохранило свой исторический облик. Оно включает в себя секции «знамена», «ветви», «молот» и «колоски».
В настоящее время продолжаются работы по устройству деформационных швов в области тротуаров. Также был выполнен выравнивающий слой на полосах движения, закрытых для проезда, в пролётах 1-2.
Началась подготовка к устройству наплавляемой гидроизоляции.
Ремонтные работы на мосту идут круглосуточно.
Ранее редакция сообщала о том, что почти на 50% отремонтирован Октябрьский мост в Новосибирске.
Источник фото: Мэрия Новосибирска, автор: пресс-служба.
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