Историческое кино затягивает российского зрителя

Экранный патриотизм. Кино, которое нам нужно

В последние годы в России на широкие экраны вышло достаточно много фильмов, которые можно отнести к жанру патриотического кино. В первую очередь в этом ряду я бы отметил фильмы на спортивную тематику — «Легенда № 17», «Движение вверх» и другие. На «Легенде» мне побывать не довелось, а вот «Движение вверх» я посмотрел, и лично видел, как в конце фильма все присутствовавшие зрители хлопали на знаменитых трёх секундах. Уверен, что то же самое в те дни происходило во всех кинотеатрах страны.

Также из аналогичных фильмов я бы отметил картины, посвящённые нашим выдающимся футболистам — Эдуарду Стрельцову и Фёдору Черенкову.

Кроме спортивных, выходили, разумеется, фильмы и на военную тематику, но, признаться, из них мало какие удалось посмотреть. Среди них по понятным причинам особняком для меня стоит вышедший в 2010 году фильм «Брестская крепость», повествующий о героической обороне главной военной цитадели на западных рубежах тогдашнего Советского Союза в первый месяц Великой Отечественной войны.

Вообще, если мы возьмём историю отечественного кинематографа XXI века, то обнаружим изрядное число фильмов, посвящённых тем или иным событиям российской истории. Понятно, что подобные картины снимали и раньше, в советский период, где кинопропаганда по заветам Владимира Ленина играла очень важную роль. Число таких фильмов резко сократилось в 90-е годы, но тогда из-за отсутствия денег вообще снималось крайне мало фильмов. А с начала нулевых годов отмечается резкий всплеск исторического кино — это и сериалы вроде прогремевшей на всю страну «Бедной Насти», и фильмы наподобие упомянутой выше «Брестской крепости» или «Девятой роты». В принципе, удивляться здесь нечему — российская история предоставляет сценаристам и режиссёрам богатую основу для собственного творчества, которой грех не пользоваться. Судя по телевизионным рейтингам и кассовым сборам кинотеатров, исторические фильмы пользуются в российском обществе немалым успехом.

Как известно, история — это наука о прошлом. У сегодняшней молодёжи она, как правило, ассоциируется с чем-то древним и скучным, с длинным перечнем дат и имён, не имеющих отношения к их насущным жизненным проблемам. Но, думается, не нужно лишний раз объяснять, сколь важное значение имеет изучение истории своей страны в контексте формирования того самого патриотизма, чувства Родины, о важности которых так много говорится в последние годы. Не говоря уже о том, что без прошлого не бывает будущего, а изучение и осмысление уроков истории имеет не только научное, философское, но и вполне прикладное житейское применение. Да и скучная эта история только лишь на первый взгляд. Если же копнуть чуть глубже, то обнаружится, что любопытной фактуры там в избытке. К тому же очень многое зависит от того, как эту фактуру преподносить.

Больше, чем кино

В российской истории действительно хватает славных и героических страниц, причём не только в XVIII-XX веках, но и более отдалённом прошлом, о которых можно и нужно говорить, особенно сегодня, в условиях существенно возросшего в нашем обществе уровня интереса к своему прошлому и гордости за нашу страну. И очень радует, что подобные фильмы у нас появляются всё чаще. На мой взгляд, весьма удачный пример такого историко-патриотического кинотворчества — вышедший в январе этого года фильм «Злой город», посвящённый осаде татаро-монгольскими войсками хана Батыя города Козельска весной 1238 года.

Несколько лет назад, в 2017 году, на российские экраны вышла тематически близкая к «Злому городу» «Легенда о Коловрате», рассказывавшая о легендарном рязанском витязе Евпатии Коловрате — герои обороны Рязани от татаро-монгольских войск. В новом же фильме в центре сюжета оказывается небольшой городок Козельск — он и сегодня-то представляет собой относительно скромный райцентр в Калужской области с населением чуть более 16 тысяч человек, а в XIII веке и вовсе не имел никакой административной и военной значимости. Тем ни менее именно Козельск прославился тем, что порядка семи недель выдерживал осаду непобедимого войска Золотой Орды, став символом несокрушимого русского духа. И именно Козельск монголы прозвали «Злой город». В современной монгольской историографии Козельск именуется Муу хот, что в переводе с монгольского языка означает примерно это же понятие. Чингисхан и его потомки одержали целый ряд сокрушительных побед, снискав заслуженную репутацию лучших воинов своего времени, но в случае с Козельском, хоть в итоге монголам и удалось захватить город, гордиться им явно нечем, беря во внимание продолжительность осады и число понесённых при этом потерь.

К слову, в 2009 году Козельску было присвоено звание «Горд воинской славы».

Если говорить непосредственно о фильме, то, на мой взгляд, у режиссёра Константина Буслова получилось достойное кино, за которое абсолютно точно не стыдно. Это масштабное и эпичное историческое полотно, в центр которого помещены судьба целого города и его жителей, решающих защищать родную землю перед лицом неминуемой гибели — когда тебе противостоит безжалостная, прекрасно обученная и превосходящая по численности армия неприятеля, шансы на успех a priori крайне невелики. Конечно, можно при желании, как делают это некоторые кинокритики, находить здесь какие-то параллели с Андреем Тарковским, имея в виду его «Андрея Рублёва», но в такие дебри влезать не хочется — это удел профессионалов и глубоких знатоков кино. Я же со своей стороны отмечу как качественную работу декораторов, так и сильные образы, созданные занятыми в фильме актёрами. Причём речь не только о мэтрах вроде Алексея Гуськова, но и более молодых и сравнительно мало известных широкой публике артистах. А главная заслуга «Злого города» в том, что в нём достаточно точно передана описываемая эпоха и раскрыта вся мощь русского характера. Да, можно придираться к отдельным, по мнению некоторых рецензентов, недостаточно раскрытым сюжетным линиям, однако, по моему убеждению, эти нюансы глубоко вторичны. Куда важнее посыл, с которым «Злой город» был снят и который н несёт в массы.

Конечно, такие экшен-драмы желательно смотреть в кинотеатре, но и в домашних условиях просмотр «Злого города», мне кажется, будет совсем не лишним. И вообще очень хочется, чтобы подобных фильмов у нас выходило как можно больше — не только в эстетических, но и воспитательных целях.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что билет в театр в Новосибирске стоит в два с половиной раза дороже, чем в кино.