«Жалко отдавать на смерть»: привередливых оленей продают в Новосибирске

Домашних оленей выставили на продажу на новосибирском Авито за 70 тысяч рублей. О содержании и специальном питании рассказала продавец благородных животных.

— Наши олени ни в коем случае не для мяса, только для фотосессии и туризма. Они у нас молодые — от года до трёх лет. Продаём только тем людям, у которых есть все условия для их содержания. В первую очередь, это питание — 10 веников из осины, или ивы в день, и около мешка моха, — рассказала Infopro54 Кристина, хозяйка парнокопытных.

Девушка отметила, что олени очень тяжело переносят сибирское лето и для выживания им необходимо специальное помещение с кондиционером. Так же приходится бороться с мухами, которые изнуряют животных. Из-за жары домашние олени сильно теряют в весе. А на природе их ждёт неминуемая смерть.

— Обычно наших оленей берут туристические базы с лыжными курортами и хорошо содержат. Тем самым они привлекают клиентов в зиму. А если берут частники- это всегда смерть. Поэтому к содержанию мы относимся очень серьёзно. Жалко продавать на смерть, — поделилась Кристина.

Продавец отмечает, что когда частники берут оленей, они не понимают всей ответственности. Людьми движет только желание заработать, а о последствиях они не думают.

— Ещё многие привозят с тундры в ноябре и продают по России. Зимой за праздники себе зарабатывают, а потом летом их правильно не содержат, отчего очень много оленей умирает. Знаю только три хозяйства, которые занимаются разведением и правильным содержанием этих животных. А остальные каждую зиму новых везут, — добавила девушка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на продажу выставили коллекцию раритетных галстуков за 2 тысячи рублей.