Средняя цена регистрации недвижимости в Новосибирске почти в два раза ниже цены предложения

Средняя цена купли-продажи жилья в Новосибирске по итогам 2023 года составила 74 тыс рублей за квадратный метр. Это на 19% больше, чем годом ранее. Сообщила на пресс-конференции руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

— В 2023 году 95% квартир в Новосибирске было приобретено за счет ипотечных средств. Для этого использовались все виды ипотек, в том числе льготных. По количеству зарегистрированных ипотек Новосибирская область заняла первое место в Сибири и 11 место в России, — добавила она.

По данным Росреестра, 39% сделок пришлось на договоры купли-продажи, 11% на договоры долевого участия, 10% на наследство, 6% на дарение, 4% на приватизацию.

В регионе в 2023 году зарегистрировано 40602 объекта недвижимости в новостройках — на 28% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в Красноярске — 14562.

Как пояснила редакции Infopro54 руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева, средняя цена предложения на рынке новостроек Новосибирска в ноябре составляла 140 тысяч рублей за кв. м, на вторичном рынке — 111 тысяч рублей за кв м.

— Покупатели в Новосибирске активнее берут дешевое жилье. Также бывают случаи, когда в договорах купли-продажи проходит не полная цена квартиры. В итоге средняя цена за недвижимость в Росреестре ниже цены предложения, — отметила эксперт.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске в этом году планируют сдать рекордное количество жилья.