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Начало 2024 года для метеозависимых людей может стать непростым периодом

  • 26/12/2023, 09:40
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Начало 2024 года для метеозависимых людей может стать непростым периодом
С 1 по 15 января ожидаются разные по своей силе и продолжительности магнитные бури.

Начиная с 31 декабря, ожидается 4-балльная магнитная буря, которая 2 января снится до 3 баллов.

С 3 по 7 января специалисты обещают, что сила магнитных бурь не превысит двух баллов. Однако несмотря на это, они все равно могут оказать негативное влияние на здоровье и самочувствие метеозависимых людей.

Период с 8 по 10 января ознаменуется магнитными бурями мощностью, не превышающей три балла. С 11 по 13 января она снизится до двух баллов. При этом эксперты предупреждают, что незначительные изменения в мощности геоударов все равно будут ощутимы.

Между тем 14 января мощность магнитных бурь снова начнет расти и достигнет трех баллов, а 15 января ее уровень будет на отметке четырех баллов, что станет непростым испытанием для тех, кто подвержен влиянию геомагнитных колебаний.

Чтобы пережить этот период с меньшими потерями для здоровья, врачи советуют

употреблять здоровую пищу, добавляя в свой рацион овощи и фрукты.

Так как алкоголь и жирная пища лишь усиливают воздействие магнитных бурь на организм, специалисты рекомендуют соблюдать умеренность.

Ранее редакция сообщала, как самостоятельно предсказать магнитную бурю.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : метеозависимость магнитные бури


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