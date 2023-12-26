Начало 2024 года для метеозависимых людей может стать непростым периодом

Начиная с 31 декабря, ожидается 4-балльная магнитная буря, которая 2 января снится до 3 баллов.

С 3 по 7 января специалисты обещают, что сила магнитных бурь не превысит двух баллов. Однако несмотря на это, они все равно могут оказать негативное влияние на здоровье и самочувствие метеозависимых людей.

Период с 8 по 10 января ознаменуется магнитными бурями мощностью, не превышающей три балла. С 11 по 13 января она снизится до двух баллов. При этом эксперты предупреждают, что незначительные изменения в мощности геоударов все равно будут ощутимы.

Между тем 14 января мощность магнитных бурь снова начнет расти и достигнет трех баллов, а 15 января ее уровень будет на отметке четырех баллов, что станет непростым испытанием для тех, кто подвержен влиянию геомагнитных колебаний.

Чтобы пережить этот период с меньшими потерями для здоровья, врачи советуют

употреблять здоровую пищу, добавляя в свой рацион овощи и фрукты.

Так как алкоголь и жирная пища лишь усиливают воздействие магнитных бурь на организм, специалисты рекомендуют соблюдать умеренность.

Ранее редакция сообщала, как самостоятельно предсказать магнитную бурю.