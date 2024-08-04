IT-ипотека в Новосибирске подорожала и стала менее интересной

Правительство РФ продлило срок действия льготной IT-ипотеки до 2030 года. При этом скорректированы условия ипотечного кредитования IT-шников. В частности, теперь по льготной программе нельзя купить квартиру в Москве и Санкт-Петербурге, уточняется в телеграм-канале правительства РФ. В городах-миллионниках, к которым относится Новосибирск, повышен минимальный уровень зарплаты для получения IT-ипотеки. Ранее — от 120 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ, сейчас 150 тысяч. В остальных городах и населенных пунктах сумма выросла от 70 тысяч до 90 тысяч рублей в месяц.

Выросла и ставка кредитования: с 5% до 6%. При этом в правительстве РФ отметили, что она может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ. Редакция Infopro54 направила запрос в Минцифры Новосибирской области, чтобы уточнить, планируется ли в регионе вводить дополнительные программы для кредитования IT-шников. Также в новых условиях предусмотрено уменьшение максимальной суммы льготного кредита с 18 до 9 млн рублей.

— Ключевой целью обновленной программы является развитие квалифицированных IT-специалистов в регионах, — подчеркнул в комментарии вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина пояснила Infopro54, что IT-ипотека пользуется спросом в Новосибирске.

— Думаю, что IT-ипотека и дальше будет использоваться новосибирскими айтишниками. Полагаю, что этот тренд сохранится в ближайшие годы, — отметила собеседница редакции. — Сейчас, по некоторым данным, уже идет переток рабочих мест из Москвы. Это подтверждается тем, что в Новосибирске дефицит офисных и производственных помещений. И этот дефицит усиливается. Стоимость метра офиса в месяц доходит до 2 тысяч рублей

Управляющий ООО «Выставка новостроек» Григорий Якобсон напомнил, что IT-ипотека в регионе не выдается уже второй месяц из-за отсутствия лимитов.

— Мы сидим и ждем, когда лимиты будут открыты, никто не говорит, — отметил Якобсон. — Я бы также не сказал, что IT-ипотека в Новосибирске является массовым сегментом, в отличии от той же семейной ипотеки. Дело в том, что средний возраст профессионального IT-шника сегодня составляет около 26 лет. В большинстве своем эти люди работают на фрилансе, на удаленке. Я не вижу их заинтересованности в привязке к конкретному месту. Большая часть IT-шников сегодня работают над проектами из других стран.

Ирина Травина добавила, что ее немного удивляет снижение максимальной суммы кредита с учетом того, что в Новосибирске очень дорогое жилье.

Григорий Якобсон заявил, что 9 млн рублей для Новосибирска — нормальная цена за квартиру, и за эти деньги можно найти прекрасные варианты. Кроме того, если у IT-шника позволяют доходы, ему никто не мешает взять комбо-ипотеку и «добить» кредит на сумму, необходимую для покупки нужной ему квартиры.

— Если речь идет об Академгородке, то, как абориген Академгородка и человек, уже более 20 лет, работающий на рынке недвижимости, я честно могу сказать, что не понимаю, по какому принципу там формируется цена на квартиры. Там сумасшедшие цены не только на первичку, но и на вторичку, — комментирует Якобсон. — При этом в Кольцово, например, сейчас огромный выбор квартир, в наукоград заходят все новые застройщики, развивается инфраструктура, что интересно для тех же IT-шников, которые хотели бы жить рядом Академгородком. Так что приемлемые по цене варианты для IT-ипотеки подобрать можно.

Еще один участник новосибирского рынка недвижимости на условиях анонимности рассказал Infopro54, что в случае с IT-ипотекой многое зависит от первоначального взноса.

— Мы работаем с такими покупателями, и лично меня очень удивляет тот факт, что люди, которые вроде бы много зарабатывают, вообще не имеют средств на первоначальный взнос, — пояснил эксперт. — Естественно, это становится препятствием в оформлении кредита и заключении сделки.

Пресс-служба Минцифры РФ уточнила еще один важный нюанс в обновленных условиях IT-ипотеки: теперь айтишники не смогут перейти в другую сферу из аккредитованных IT-компаний, не погасив взятый ими льготный кредит. У них будет всего полгода после увольнения, чтобы успеть найти другую работу в отрасли и не потерять льготную ипотеку. Переходить в другие IT-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы, уточнили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что план переезда госкорпораций в Новосибирск и Красноярск появится осенью.