В программу «Чистый воздух» для Искитима внесли корректировки

Город Искитим попал в федеральный проект «Чистый воздух» в 2022 году как единственный город в Новосибирской области с «очень высоким загрязнением» воздуха. Изначально в рамках проекта планировалось перевести на газ более 1200 домовладений, добиться снижения выбросов предприятий, построить газовую котельную в микрорайоне Ложок, а также перевести на газомоторное топливо общественный транспорт и ликвидировать полигон ТКО.

План по очистке воздуха в Искитиме был утвержден в начале 2025 года. Целевой показатель реализации проекта — снижение выбросов в атмосферу на 50% к 2036 году.

Что сделано

По словам замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрия Цуканова, за 2025 год переведены на газ 34 домовладения. План на 2026 год — газификация 181 дома. На сегодняшний день поступили 15 заявок.

Что касается предприятий, то речь идет о широком спектре мероприятий: модернизации производства, установке дополнительного оборудования и т.д. Эти планы рассмотрят на межведомственном совете Минприроды России, затем они будут оцениваться и согласовываться в Росприроднадзоре, который проведет замеры и посмотрит, как они достигаются, как предприятия снижают выбросы.

— Естественно, не все здесь просто и гладко. Какие-то из предприятий не что чтобы не согласны, но не видят возможности для снижения выбросов. Люди задают вопросы, так как не понимают, что им делать: сворачивать производство, закрываться? К каждому предприятию нужно выработать индивидуальный подход. Здесь предстоит очень большая работа нам, федеральному центру, Роспотребнадзору и самим предприятиям, — подчеркнул замминистра.

По его словам, в настоящее время в список вошли 24 предприятия Искитима, 14 из них уже подготовили и направили на согласование планы по сокращению выбросов, 9 ― дорабатывают их, до 2 не доведены квоты. Еще 2 предприятия подали заявки на исключение из этих квот. Речь идет о газозаправочных станциях, которые не понимают, как им сокращать выбросы и насколько обосновано их включение в список. Ранее сообщалось, что в перечень войдут 10 компаний: «Искитимцент», НЗИВ, «Искитимизвесть», «Новосибирское карьероуправление», «Прогресс», «Искитимская городская котельная», «Чернореченский карьер», «Главновосибирскстрой», МУП ДЭЗ, «ЖБИ-5».

Дорого и неэффективно

Как отметил замминистра, в программе были еще 2 мероприятия, от которых в итоге федеральный центр отказался: ликвидация полигона ТКО и перевод 23 автобусов, то есть общественного транспорта, на газомоторное топливо.

— По результатам оценки счетной палаты был сделан вывод о высокой стоимости и недостаточной эффективности этих мероприятий для достижения целевых показателей национального проекта. Поэтому план был скорректирован, эти 2 мероприятия были исключены, — констатировал Цуканов.

Замминистра Жанна Шурова сообщила, что по федеральному проекту «Чистый воздух», в 2025 году региону были выделены 13,5 млн рублей федеральных средств, еще 565 тысяч — областных. На 2026 год запланированы ассигнования в сумме 803,5 млн рублей.

Стоит отметить, что ликвидация полигона ТКО прописана в территориальной схеме обращения с коммунальными отходами. Площадку планируется закрыть в 2027 году.

По данным Минприроды области, на март 2025 года все источники загрязнения в Искитиме за год выбрасывали в атмосферу около 5 тысяч тонн загрязняющих веществ. По итогам реализации проекта выбросы должны сократиться на 1700 тонн, а к 2036 году — на 50%.

Ранее редакция сообщала о том, что на котельную в Искитиме в 2025 году выделили 1,4 млрд рублей. На тендер не было подано ни одной заявки.