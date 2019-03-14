ИТ-решение из Академпарка позволило усовершенствовать систему оказания госуслуг в Севастополе

В Севастополе модернизировали систему межведомственного электронного взаимодействия, используемую для предоставления госуслуг. Система дополнилась новыми функциональными компонентами «Digit МЭВ». Заказчиком проекта выступило Главное управление информатизации и связи Севастополя, а исполнителем – компания Smart Consulting, резидент Академпарка. В результате предоставление госуслуг жителям Севастополя стало более легким и оперативным, сообщилив пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что система электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ) упрощает получение государственных и муниципальных услуг, освобождая граждан от сбора справок в разных ведомствах. С помощью системы госслужащие могут самостоятельно получать нужную информацию из электронных баз данных, делая госуслуги для населения доступнее и быстрее.

— Произведенное обновление системы позволит снизить бюджетные расходы на сопровождение и эксплуатацию информационных систем электронного правительства. Повысятся качество и прозрачность предоставления государственных и муниципальных услуг, — отмечают в Академпарке.

В результате проекта система переведена на новый более совершенный стандарт взаимодействия – СМЭВ 3.0. Кроме того, теперь в Севастополе электронный обмен данными через СМЭВ возможен не только с федеральными ведомствами, но и между ведомствами внутри региона.

Обновленная программа легка в освоении, для работы с ней необходим только интернет-браузер, а интерфейс удобен и интуитивно понятен. Система может работать при слабых каналах связи и даже при их временном отсутствии. После восстановления связи все созданные за время её отключения запросы будут отправлены автоматически.

В модернизированной системе реализован модуль, который обеспечивает обмен данными с информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), позволяет уточнять и аннулировать начисления. Оплата заявителями госпошлин теперь проверяется автоматически, предъявление квитанций становится ненужным. Новыми функциями уже активно начали пользоваться региональные ведомства Севастополя.

Также в рамках модернизации создана аналитическая подсистема, которая собирает и обрабатывает данные о работе программного комплекса, пользователях системы, количестве отправленных и принятых запросов. Вся информация отображается в удобной и понятной форме с использованием наглядных графиков и диаграмм.

— В результате выполненного проекта севастопольцам в полной мере стали доступны современные технологии цифрового правительства. Дальнейшими шагами по развитию системы может быть совершенствование сервиса записи на прием в ведомства, а также интеграция регионального цифрового правительства с федеральными ресурсами, такими как, например, система ЕГР ЗАГС, — рассказал руководитель практики «Digit МЭВ» компании Smart Consulting Александр Синюков.

Фото: пресс-служба Академпарка