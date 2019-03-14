Снова медицинские концессии

Министр экономического развития Ольга Молчанова сообщила о планах правительства заключить концессионные соглашения по созданию в регионе двух медицинских объектов.

— В соответствии с новым областным законом об управлении госсобственностью впервые направляем вам распоряжение правительства об утверждении перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать области и в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. Это также является требованием 115-ФЗ, — пояснила Молчанова, выступая на комитете по соцполитике регионального парламента. — Для того чтобы сформировать эти документы, мы направляем запросы во все органы власти, которые говорят — какие объекты, на их взгляд, могут быть переданы в концессию для привлечения внебюджетных инвестиций. Точно такую же информацию мы ранее размещали по четвертому мосту и семи поликлиникам.

Первый проект — поликлиника в микрорайоне ОбьГЭС (Строительство на улице Энгельса, реконструкция на улицах Гидромонтажная, 46 и Барьерная, 14. — Ред.). Конкурс по ее строительству уже был отыгран осенью прошлого года. Победителем стал инициатор концессии — ООО «Медицинская инвестиционная группа» — развивающий сеть медицинских организаций под брендом «Полимедика». Однако результаты конкурса было решено отменить, а его условия пересмотреть.

Министр уточнила, что одна группа общественников лоббирует размещение поликлиники в действующем здании стоматологической клиники, рядом с больницей на окраине ОбьГЭСа. Вторая группа, а также областной минздрав, настаивают, что поликлиника должна быть в центре микрорайона, чтобы обеспечить равный доступ для всех жителей. Перепрофилирование стоматологической поликлиники, по ее словам, может привести к возникновению новой проблемы — где будет оказываться стоматологическая помощь жителям района?

— Готовя эту концессию, мы исходили из медико-технологического задания, которое подготовил минздрав. Ведомство делало его с таким расчетом, чтобы через 1,5 года мы получили возможность предоставления медицинских услуг жителям микрорайона в совершенно новых условиях, — добавила Молчанова. — Сейчас уже есть понимание у минздрава, что этот объект будет размещаться именно в том виде и там, где запланирован. Ведомству и администрации района придется встречаться с общественностью и разъяснять эту ситуацию.

Молчанова уверена, что вопрос по подписанию концессионного соглашения по медучреждению на ОбьГЭСе решится в этом году. Как уточнила министр корреспонденту InfoPro54, это соглашение очень важное и интересное. Для Новосибирска это будет первая концессия, когда инвестор возьмет на себя не только строительство, но и управление медицинским объектом в рамках ОМС. Она также добавила, что «инициатор концессионного соглашения, слава богу, пока не потерял к нему интерес».

Министр здравоохранения области Ярослав Фролов добавил, что ведомство планирует перепрофилировать часть здания стоматологической поликлиники под стационарное помещение для лиц пожилого возраста и реабилитации постинсультных пациентов.

Кроме того, в перечень медицинских объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, также вошло здание эндокринологического отделения на 100 мест. Его расчетная площадь — 873,1 кв. м, запланированный объем инвестиций — 90 млн рублей. Объект будет создан на улице Забалуева, 44/1.

Ольга Молчанова уточнила, что по этому объекту инвестора еще нет. Предложение о передаче его в концессию поступило от областного минздрава.

— В связи с ростом количества лиц пожилого возраста, нуждающихся в уходе, предлагается реконструировать имеющееся здание для предоставления социальных услуг в стационарной форме, — резюмировала Молчанова.

Напомним, на «Российском экономическом форуме» (РЭФ) Новосибирская область подписала соглашение с ООО «Седьмая инвестиционная компания» (входит в ГК «ВИС») о создании в Новосибирске до 2022 года семи поликлиник. Общий объем инвестиций в проект — 8 млрд рублей. Комментируя итоги РЭФ, губернатор сообщил, что в области ждут новых ГЧП-проектов , в том числе в медицине.

Фото: NEC Corporation of America