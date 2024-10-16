IT-технологиям в угледобывающей отрасли обучат школьников региона

Обучение по программе проходят школьники Искитимского района, а занятия для них ведут педагоги Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета (ПИШ НГУ).

Обучение проводится в рамках профориентационного образовательного проекта «Инженерная школа «Сибантрацита», который компания и Фонд «Сибантрацит Содействие» реализуют совместно с Центром детского научно-технического творчества Искитимского района «Спутник».

В сентябре на курс были зачислены 15 школьников. Обучение для ребят бесплатное, поэтому, каждый из них, прошел серьезный конкурсный отбор, чтобы оказаться в числе юных инженеров. Занятия ведутся по субботам в течение всего учебного года.

По словам преподавателя курса, инженера ПИШ НГУ Александра Фанкина, образовательная программа включает в себя четыре модуля:

«Дети изучат основы геологии, познакомятся с видами горных пород. Узнают, какие информационные технологии применяются в горнодобывающей промышленности – от сбора данных с помощью датчиков, до их передачи и осуществлении дистанционного контроля. Еще один модуль будет посвящен знакомству с VR и AR технологиями».

Школьники уже погрузились в учебу. Сейчас они знакомятся с геологическими терминами, изучают классификацию горных пород и минералов. В рамках одного из практических занятий школьники побывали на «Разрезе Колыванском» (входит в Группу «Сибантрацит») – самом большом угольном разрезе в Новосибирской области.

Познавательную и увлекательную экскурсию провели для гостей сотрудники предприятия. На смотровой площадке разреза школьников встретил начальник управления горных работ Денис Дудин. Он рассказал ребятам о технологии добычи угля и горной технике, занятой на производстве.

Также гости познакомились с заместителем главного геолога Сергеем Гриценко, от которого они узнали о специфике горловского угольного бассейна и уникальных свойствах добываемого здесь антрацита.

В этот день ребята узнали много нового. Например, что есть такая профессия – маркшейдер. О работе «горных штурманов» на угольном предприятии рассказал гостям заместитель главного маркшейдера Максим Каменский.

Особое внимание юных IT-инженеров и их педагогов привлекла автоматическая система диспетчеризации. С ней ребят познакомил начальник производственной службы «Разреза Колыванского» Евгений Мазуренко. Он встретил ребят в «командном пункте» угольного разреза – диспетчерской и рассказал, как с помощью современных технологий на предприятии организована работа по управлению всей карьерной техникой, занятой на смене.

Преподаватели курса уверены, экскурсия на угольный разрез поможет школьникам углубиться в тему и в дальнейшем успешно подготовиться к итоговой аттестации.

«Ребята должны будут разработать виртуальный симулятор некоторых основных профессий, занятых на угольном разрезе, например, машиниста бульдозера или водителя автосамосвала, — рассказывает преподаватель курса, инженер ПИШ НГУ Дмитрий Мерзляков. — А чтобы уметь моделировать какой-то процесс в виртуальной реальности, нужно абсолютно точно представлять его в жизни. То, что сегодня дети приехали на производство и увидели, как это все выглядит в живую, а не на фотографиях, очень важно для общего понимания».

Именно поэтому финальной точкой экскурсии стало знакомство школьников со знаменитым карьерным гигантом – 240-тонным автосамосвалом БЕЛАЗ. Самые смелые даже взобрались на него и посидели в кабине водителя. Ребята признаются, что и не представляли, насколько огромна эта машина.

«Я просто в шоке, — делится впечатлениями Кирилл Кригер, – представляю, как сложно им управлять. Но мне бы хотелось попробовать».

На память о визите на разрез сотрудники предприятия подарили гостям небольшие сувениры – коробочки с кусочком антрацита.

«Сегодняшний день я точно запомню на всю жизнь, — говорит еще один участник экскурсии Кирилл Шмидт, — Я поражен масштабами разреза и как здесь все организовано. Особо меня впечатлила система диспетчеризации. Возможно, в будущем и я разработаю нечто подобное».

Занятия у школьников только начались. Впереди – насыщенный учебный год, и разработка аттестационного проекта. А по завершении обучения каждый участник курса «Цифровое месторождение» получит сертификат ПИШ НГУ.