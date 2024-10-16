Рекламодателям

Опасность сахарозаменителя в зефире оценил эксперт из Новосибирска

  • 16/10/2024, 13:30
Автор: Ольга Кирсанова
Опасность сахарозаменителя в зефире оценил эксперт из Новосибирска
О массовых отравлениях десертом заявили пользователи соцсетей

В России расследуют массовые отравления зефиром, о которых сообщили пользователи в соцсетях. После употребления в пищу этого десерта у людей якобы появились симптомы пищевого отравления. Под подозрением оказалась продукция одного их производителей зефира и заменитель сахара мальтит.

В настоящий момент проводится проверка предприятия, продукция которого фигурировала в сообщениях.

Мальтит входит в состав сладостей, выпускаемых для диабетиков, в том числе, в зефире. В отличие от сахарозы этот заменитель не такой сладкий и менее калориен, а также меньше влияет на уровень глюкозы в крови. Есть у мальтита и серьёзные минусы.

— При злоупотреблении подсластителем могут возникнуть это проблемы с ЖКТ. Чрезмерное употребление продуктов, в составе которых мальтит, может спровоцировать вздутие живота, нарушение стула, дискомфорт. То есть, с одной стороны, он уменьшает углеводную нагрузку, с другой — нагружает желудочно-кишечный тракт, — пояснил BFM-Новосибирск директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон.

Эксперт считает, что массовые жалобы на самочувствие вряд ли можно объяснить указанными качествами мальтита.

— Сложно представить себе, что многие люди примерно в одно и то же время взяли и переели зефира. Надзорные органы должны разобраться, что именно вызвало вызвало отравление. Возможно, на рынке появился новый поставщик и   под  видом мальтита продаёт производителям кондитерских изделий что-то другое, — добавил собеседник.

Ранее редакция сообщала о том, что четверо детей из многодетной семьи умерли после того, как поели пельмени, купленные в местном магазине. Причиной смерти мог стать яд в составе дихлофоса, которым накануне была обработана квартира.

Источник фото: BFM-Новосибирск

155

Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : продукты мнение эксперта массовое отравление


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

На 100% избежать всех рисков невозможно, но минимизировать их возникновение — вполне реально
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На энергорынке Сибири предлагают создать единую тарифную зону
16/10/24 15:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирске сдано более двух миллионов квадратных метров жилья
16/10/24 14:18
Бизнес Недвижимость
Мигранта с миллионом рублей задержал фокстерьер в аэропорту «Толмачёво»
16/10/24 13:48
Право&Порядок
IT-технологиям в угледобывающей отрасли обучат школьников региона
16/10/24 13:47
Общество
Опасность сахарозаменителя в зефире оценил эксперт из Новосибирска
16/10/24 13:30
Общество
Губернатор Андрей Травников дал оценку выставке «Поезд Победы»
16/10/24 13:05
Власть
Денис Буцаев рассказал о миллиардах на мусорные полигоны в Новосибирске
16/10/24 12:45
Бизнес Власть Общество
«Сакура Парк» ГК «Расцветай»: квартиры рядом с метро от 5,3 млн
16/10/24 12:15
Недвижимость
Коллективные иски к работодателям и услугам ЖКХ будут принимать через спецпортал
16/10/24 12:00
Бизнес Общество
В Новосибирске руководитель компании оштрафован за задержку зарплаты 160 сотрудникам
16/10/24 11:30
Право&Порядок
«Электронный город» восстановился после DDoS-атаки
16/10/24 11:00
Общество
В России приняли закон о борьбе с фиктивными браками и отцовством мигрантов
16/10/24 10:46
Власть Право&Порядок
В Омской области для трудовых мигрантов ограничат сферы деятельности
16/10/24 10:45
Бизнес Власть
Из новосибирских аптек пропал антибиотик широкого действия
16/10/24 10:30
Бизнес Медицина Общество
Утром 16 октября в Новосибирск сковали пробки
16/10/24 9:30
Город Общество
Для укрепления обрушающихся берегов 1-й Ельцовки придется сносить дома
16/10/24 9:00
Власть Город Общество
Компания новосибирского депутата получила 7 млрд на развитие КРТ в Академгородке
15/10/24 19:30
Бизнес Недвижимость
Новосибирский спортсмен Поздняков покидает пост главы Олимпийского комитета России
15/10/24 19:00
Общество Отставки и назначения Спорт
Мусор в обмен на скидки
15/10/24 18:30
Инновации
Более 300 килограммов мусора в год производит каждый новосибирец
15/10/24 18:15
Общество
Популярное
Мужчина прокатился на чужом авто, найдя ключи на парковке в Новосибирске
16/10/24 14:30
Милое видео с котенком леопарда опубликовал Новосибирский зоопарк
16/10/24 13:30
В Новосибирске соседский спор решил пристав
16/10/24 13:00
Volkswagen и фура столкнулись на дамбе ГЭС в Новосибирске
16/10/24 12:30
Две девушки спасли жильцов дома от пожара в Новосибирске
16/10/24 10:00
«Он меня убьет»: окровавленная женщина выбежала навстречу ГБР в Новосибирске
15/10/24 18:00
Новости компаний
«Россети Новосибирск» обеспечили подключение к электросетям объектов водоснабжения в сельских районах области
16/10/24 14:01
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 раза
16/10/24 9:15
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 выгодных трехлетних вкладов
15/10/24 9:00
«Россети» приступили к строительству энергетической инфраструктуры для расширения Новосибирского участка Транссиба
14/10/24 16:42
Банк Уралсиб в Новосибирске стал членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты
11/10/24 9:00
Прошел очередной питчинг проектов Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
10/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска