Опасность сахарозаменителя в зефире оценил эксперт из Новосибирска

В России расследуют массовые отравления зефиром, о которых сообщили пользователи в соцсетях. После употребления в пищу этого десерта у людей якобы появились симптомы пищевого отравления. Под подозрением оказалась продукция одного их производителей зефира и заменитель сахара мальтит.

В настоящий момент проводится проверка предприятия, продукция которого фигурировала в сообщениях.

Мальтит входит в состав сладостей, выпускаемых для диабетиков, в том числе, в зефире. В отличие от сахарозы этот заменитель не такой сладкий и менее калориен, а также меньше влияет на уровень глюкозы в крови. Есть у мальтита и серьёзные минусы.

— При злоупотреблении подсластителем могут возникнуть это проблемы с ЖКТ. Чрезмерное употребление продуктов, в составе которых мальтит, может спровоцировать вздутие живота, нарушение стула, дискомфорт. То есть, с одной стороны, он уменьшает углеводную нагрузку, с другой — нагружает желудочно-кишечный тракт, — пояснил BFM-Новосибирск директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон.

Эксперт считает, что массовые жалобы на самочувствие вряд ли можно объяснить указанными качествами мальтита.

— Сложно представить себе, что многие люди примерно в одно и то же время взяли и переели зефира. Надзорные органы должны разобраться, что именно вызвало вызвало отравление. Возможно, на рынке появился новый поставщик и под видом мальтита продаёт производителям кондитерских изделий что-то другое, — добавил собеседник.

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