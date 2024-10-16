Мигранта с миллионом рублей задержал фокстерьер в аэропорту «Толмачёво»

Гражданин Таджикистана пытался незаконно вывезти из Новосибирска более миллиона рублей. Его планы разрушила служебная собака по кличке Бьёрн.

Об очередном инциденте с незадекларированными деньгами рассказали в Сибирском таможенном управлении.

Предотвратить незаконный вывоз денег удалось таможенникам и их четвероногому сослуживцу в аэропорту «Толмачёво». Во время контроля ручной клади и багажа пассажиров, вылетающих в Душанбе 45-летний иностранец выбрал «зелёный коридор» и заявил об отсутствии при себе товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию.

— Обнаружить крупную сумму денег помогли кинолог и его служебная собака — фокстерьер по кличке Бьёрн. В багаже мужчины нашли 1 миллион 101 тысячу рублей. Данная сумма превышает разрешённую для вывоза без декларирования, — сообщили в ведомстве.

В отношении мигранта возбудили административное дело, а деньги изъяли. Судьбу миллиона теперь решит суд.

Ранее редакция сообщала о том, что служебная собака Баяра помешала иностранцу вывезти 1,8 миллионов рублей из Новосибирска в Узбекистан.