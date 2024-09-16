В мэрии Новосибирска собирают заявки от предпринимателей на размещение елочных базаров

Мэрия Новосибирска начала подготовку к новому году. Для того, чтобы избежать стихийной торговли хвойными деревьями в предновогодний период, муниципалитет анонсировал прием заявлений от предпринимателей, желающих разместить в городе елочные базары.

Стоит добавить, что елочные базары в Новосибирске открываются 1 декабря. Как правило, хвойными торгуют в центре города, возле торговых центров, во дворах многоэтажек.

Напомним, в прошлом году цены на ели существенно выросли. Подорожание связывали с санкциями и дорогой логистикой. Минимальная цена за ель и пихту составляла 1200 руб., на сосну — 1000 руб. Ожидается рост ценника и в этом году.

Елочные базары, как и другие нестационарные торговые объекты, размещаются на муниципальной цифровой информационной системе «Схема размещения нестационарных торговых объектов». Судя по электронной карте, в 2023-2024 годах в городе работало более 100 елочных базаров.

Ранее редакция рассказывала о том, что минувшей зимой в Новосибирск завезли пихты по 15 тысяч рублей за штуку.