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Иван Купала: какую погоду ждать жителям Новосибирска в ближайшие выходные

  • 05/07/2024, 16:35
Автор: Ольга Кирсанова
Иван Купала: какую погоду ждать жителям Новосибирска в ближайшие выходные
Какими народными приметами пользовались наши предки в старину.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие июльские выходные в Новосибирске и области столбик термометра поднимется до + 29 градусов.

В субботу, 6 июля, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночные температуры составят от +17 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +27 — +29 градусов.

В воскресенье, на Иван Купала, жара в регионе сохранится: ночью +18, днем столбик термометра поднимется до +28 градусов. Ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

Напомним, в этот день в Новосибирске отключат фонтаны, а с некоторых даже спустят воду. Как пояснили в МКУ «Горфонтан», такие меры необходимы для того, чтобы обливающиеся не взлезали на сооружения и не сломали городское имущество.

Иван Купала — народный праздник, изначально языческий. Он посвящен солнцу и наивысшему расцвету природы. До принятия Русью христианства праздник отмечался в день летнего солнцеворота — 22 июня.

С этим праздником связано множество примет, гаданий, поверий, некоторые из которых сохранились и до нашего времени.

В старину считали, что ночь накануне Ивана Купалы энергетически более емкая, чем сам праздничный день, поэтому все обряды и ритуалы проводились именно в это время. Наши предки верили, что ночью водяные, русалки и прочая нечисть выходят на охоту, а вода и огонь становятся магическими. Принято было обязательно купаться в водоемах до восхода Солнца и таким образом смывать с себя все плохое, в том числе очищаться от любых болезней.

После купаний женщины и девушки отправлялись собирать траву и ветки для венков, обрядовых букетов, банных веников. Таким образом они пытались сохранить магические дары этой ночи.

После этого на полянах у воды разводили костры — считалось, что в эту ночь огонь отгонял нечисть и способствовал счастью и богатству.

Особенно популярны были прыжки влюбленных пар через костер. Считалось, что если они вдвоем за руки спокойно перепрыгнут через костер, то ничто их не разлучит.

С Иван Купала связано множество народных примет. Например:

— Если в этот день идет дождь — оставшееся лето будет жарким и сухим.

— Если на небе много звезд, а утром появляется много росы— ждать богатый урожай овощей.

— Дать кому-то денег взаймы — из дома уйдет достаток.

Найденные ценные вещи или деньги брать также нельзя — таким образом бесы искушают человека и можно потерять вообще все.

Фото: Сгенерировано нейросетью Kandinsky

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : погода Народные приметы Иван Купала


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