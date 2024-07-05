«Спецавтохозяйство» оштрафовано за бездействие в Новосибирске

Прокуратура проверила деятельность МУП «САХ» в связи с возгоранием в мае мусорного полигона «Левобережный».
Проверка установила, что компания не проводила пролив территории полигона водой, просыпку грунтом, а также вовремя не выявила источник пожара.
– По факту допущенных нарушений природоохранный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, – отметили в сообщении.
По результатам рассмотрения постановления прокурора, МУП «САХ» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму 350 тысяч рублей.
Также на полигоне усилен контроль за соблюдением пропускного режима и налажено патрулирование территории для своевременного выявления источника возгорания.
Редакция Infopro54 запросила комментарий в МУП «САХ».
Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска требуют у мэра закрыть мусорный полигон за Хилокским рынком.
Источник фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Новосибирской области.
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