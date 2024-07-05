«Спецавтохозяйство» оштрафовано за бездействие в Новосибирске

Прокуратура проверила деятельность МУП «САХ» в связи с возгоранием в мае мусорного полигона «Левобережный».

Проверка установила, что компания не проводила пролив территории полигона водой, просыпку грунтом, а также вовремя не выявила источник пожара.

– По факту допущенных нарушений природоохранный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, – отметили в сообщении.

По результатам рассмотрения постановления прокурора, МУП «САХ» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму 350 тысяч рублей.

Также на полигоне усилен контроль за соблюдением пропускного режима и налажено патрулирование территории для своевременного выявления источника возгорания.

Редакция Infopro54 запросила комментарий в МУП «САХ».

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска требуют у мэра закрыть мусорный полигон за Хилокским рынком.