Площадка «Экрана» продолжит работу в формате индустриального парка

Читатели InfoPro54 заметили, что на промплощадке завода «Экран» работает строительная техника. Редакция отправила запрос в управляющую компанию, поинтересовавшись, что происходит на территории и планирует ли собственник сохранять производственную деятельность.

— Сегодня промышленная площадка «Экрана», в советские годы выпускавшего приборы для радиолокации и телевидения, работает в современном формате: в 2016 году здесь создали одноименный индустриальный парк, — напомнили в АО «РИД Групп – Новосибирск».

В настоящее время на участке в 3,5 гектара, который передается новому собственнику (Подробности сотрудничества не разглашаются. — Ред.), приступили к демонтажу физически изношенных зданий, не занятых производствами, в рамках редевелопмента территории.

— Индустриальный парк «Экран» продолжает свою работу на территории в 26 гектаров, сосредоточившись на обеспечении условий развития и сервисных потребностей крупного бизнеса — производственного и складского, занимающего большие площади (общее количество рабочих мест — около 4 000), а также малых и средних предприятий, поддерживающих кооперационные связи с якорными резидентами, — поясняют в «РИД Групп – Новосибирск».

Напомним, браунфилд «Экран» расположен на улице Даргомыжского, в северо-восточной части Заельцовского района города Новосибирска. «Экран» — первый частный промпарк в Новосибирской области, включенный в Реестр индустриальных парков и управляющих компаний Минпромторга России. К концу 2023 года в парке работало 210 компаний, заполняемость составляла 98 %.

В настоящее время в индустриальном парке осуществляют деятельность ООО «Сибирское стекло», АО «Экран-оптические системы», ООО «Сибирский завод полимерных изделий», типография ООО ГК «Диво», ООО «КофеДрим», ООО «Русские блины», ООО «Тандер», ООО «СибПромИнжиниринг», ООО «Системы Дион», ООО «Сибспецстройпроект», АО «Элевел инженер», ПК ООО «Новая Сибирь», ООО «Пластстройресурс», ООО «Газтехпром» и другие компании.

Ранее редакция сообщала о том, что на промплощадке «Сибэлектротерма», которая также входит в контур контроля «РИД Групп — Новосибирск», будут создавать промышленное оборудование.