«Новосибирскую теплосетевую компанию» возглавил Александр Косов

Генеральным директором ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) назначен Александр Косов. До назначения он занимал должность начальника управления по ремонтам и инвестициям в технической дирекции ООО «СГК».

Косов вступил в должность с 23 мая. Сегодня, 26 мая, генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев представил нового руководителя коллективу НТСК.

Максим Рябенко, ранее возглавлявший НТСК, перешел на другую работу, уточнили в пресс-службе компании.

Напомним, «Новосибирская теплосетевая компания» входит в «Сибирскую генерирующую компанию». В феврале 2023 года мэрия Новосибирска и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» заключили концессионное соглашение на сумму 4,9 млрд рублей (без НДС) на 10 лет. Оно предполагает, что НТСК за свой счет будет проектировать, создавать, реконструировать и эксплуатировать объекты теплоснабжения, а также осуществлять производство и передачу тепловой энергии.

В 2024 году ООО «НТСК» заменило в Новосибирске порядка 75 км теплосетей — это максимальный объем работ за последние 20 лет. Столько же, с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов, компания планирует заменить и в 2025 году. В новом сезоне СГК вложит в теплоснабжающий комплекс Новосибирска порядка 9,5 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в 2024 году.

Ранее редакция сообщала о том, что новые трубы для масштабного ремонта теплосетей поступают в Новосибирск.