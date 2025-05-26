Родители посчитали расходы на выпускной в Новосибирске

Выпускной вечер — значимое и долгожданное событие для школьников, но для родителей он становится серьезным финансовым испытанием. В Новосибирске его организация для 9-классников в среднем обходится в 12 500 рублей на ребенка. Для 11-классников расходы увеличиваются: в среднем это 18 500 рублей.

В 2024 году подготовка выпускного вечера для девятиклассников обходилась примерно в 11 500 рублей на каждого ученика. Для одиннадцатиклассников требовалось в среднем 16 600 рублей.

Не все школьники идут на выпускной: 9% родителей девятиклассников и 4% родителей одиннадцатиклассников сказали, что их дети не будут праздновать.

Одежда для выпускного — еще одна значительная статья расходов. В среднем в Новосибирске наряд для юноши в 9 классе стоит 15 500 рублей, а в 11 классе — 18 000 рублей. Для девушек эти суммы составляют 14 000 и 20 000 рублей соответственно.

Только 19% родителей девятиклассников и 17% родителей одиннадцатиклассников не покупают специальную одежду для выпускного. Среди девушек этот вариант встречается реже — всего 12% выпускниц обходятся без праздничных нарядов.

Напомним, в Новосибирск стоимость наряда на выпускной варьируется от 900 до 350 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских школах начались последние звонки. Выпускные назначены на конец июня.