Деловой и ситуационный туризм могут привлечь гостей в Новосибирск

Туроператоры выделяют ряд направлений, которые смогут привлечь в Новосибирскую область гостей как из соседних регионов, так и из других государств. Об этом в рамках пресс-конференции в ТАСС рассказали члены Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО). Во-первых, это так называемый «деловой туризм». Одним из якорных мероприятий этого направления эксперты называют форум «Технопром», отмечая, что на основе таких проектов можно создавать очень интересные туристические события.

— Новосибирск — город делового туризма. До 98% постояльцев гостиниц — бизнес-туристы. С сентября уровень деловой активности традиционно повышается. В крупных городах в гостиницах на выходные дни действуют скидки в 30% и более. Это еще один ресурс для того, чтобы на выходные к нам привозить людей и из соседних городов. Они после официальных мероприятий пользуются услугами города: гидов, трансферов, кафе, театров, — поясняет член ассоциации Сергей Михайлов.

— Хотелось, чтобы можно было предлагать одно-, двухдневные маршруты, во время которых можно показать город. Если человек уехал с хорошим впечатлением о городе, он сюда может вернуться и инвестировать средства, — уверен Михайлов. — Кроме того, в Новосибирске очень много отраслевых выставок. Например, из Тывы приезжали на такую выставку люди, желающие научиться ресторанному делу, поварскому искусству, потому что в их регионе уровень обслуживания и подготовки кадров ниже. У нас много образовательных учреждений, частных инициатив.

По мнению эксперта, городская инфраструктура для бизнес-туристов в Новосибирске достаточно востребована.

Другим перспективным направлением эксперты видят проведение в Новосибирске и других сибирских регионах масштабных мероприятий.

— В 2022–2023 годах нас ожидают сразу два чемпионата мира — по волейболу и по хоккею, — поясняют эксперты. — Мероприятия интересные, у каждого из них свои целевые рынки, на которых регион планирует поработать в плане привлечения туристов. Во всех областях, где проходят олимпиады и универсиады, эти события оставляют очень богатую туристскую инфраструктуру, начиная с транспортной и заканчивая гостиничной. Поэтому Новосибирску эту тему было бы интересно отработать. А в дальнейшем почему бы не замахнуться за зимние Олимпийские игры?

— Важный нюанс — для привлечения иностранных туристов, в том числе на международные спортивные мероприятия, мы уже сегодня должны активно участвовать в возможных выставках за рубежом, — говорит член НАТО Виктор Данн. — Пока же с продвижением у нас просто катастрофа. Мы до настоящего времени не определились, в каких зарубежных выставках будем участвовать. При таком подходе надеяться на серьезный эффект не приходится. Сегодня туристы уже бронируют отели на 2020–2022 годы. За рубежом все решается заранее. Еще раз отмечу: мероприятия, которые будут проходить в Новосибирске, могут быть основой для развития межрегионального и международного туризма, продвижения Сибири в целом, в чем мы заинтересованы.

Однако пока нет согласованной позиции в решении этого вопроса с другими участниками рынка. В частности, информация от властей региона о значимых мероприятиях поступает к туроператорам едва ли не непосредственно перед их проведением.

— Это, считаю, самое серьезное направление, которое нам надо продвигать, — рассказывает Данн. — «Рафинированная» природа, сформированная сегодня в Европе, уже надоела ее жителям. Я сам бываю в Европе и вижу, что каждый кустик строго посажен (В определенном месте. — Ред.), а где не посажен — там асфальт. Так вот, приехав в Сибирь, европейцы радуются как дети тому, что видят. Их интересует природа, интересует уходящая культура народов России.

И, наконец, в качестве третьего перспективного направления эксперты отмечают эко- и этнотуризм

Подобный проект «Енисейская Сибирь» реализуется на территории Красноярского края. В его рамках разрабатываются туристические межрегиональные маршруты. В основном этнографического характера, сообщил по видеосвязи координатор проекта, руководитель комиссии по развитию туризма Русского географического общества Максим Фоменко. Однако некоторые из них связаны и с арктическим туризмом.

— Спрос большой, — говорит Фоменко, — но сезон доставки сюда короткий. Например, в рамках арктического маршруты туристы могут посмотреть плато Путорана, арктическую природу. В перспективе —Хатанга и Таймыр. Последние два года проходим сертификацию маршрутов, проводим обучение людей.

— Сегодня нет конкретных действий администраций регионов, — говорит Виктор Данн. — Не хватает объединения. Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС), которая ранее активно занималась продвижением туристического направления, сейчас ушла в тень. Если мы объединим наши усилия вокруг МАСС, думаю, от этого выиграют все — регионы, бизнес. Сегодня «Сибирское соглашение» вроде возвращается к взятым на себя обязательствам по развитию туризма в Сибири. Нужно продвигать регион, а не какие-то локальные проекты. Если это случится, если губернаторы поддержат эту инициативу, успех не заставит себя ждать.

Для реализации всех названных проектов не хватает кооперации участников туристического рынка.

В прошлом году в Новосибирскую область в рамках межправительственного соглашения въехало около 30 тысяч китайцев — на 21% больше, чем в 2017 году. В регион также приезжали иностранные туристы из Японии, Германии, Испании, Турции, Португалии, Кореи, Монголии и Франции. В целом, 65% туристов приезжает в Сибирь из Китая, более 5% — из Германии.

Фото: pixabay.com, автор- pixel2013