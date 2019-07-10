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Деловой и ситуационный туризм могут привлечь гостей в Новосибирск

Участники туррынка настаивают на консолидации усилий для продвижения Сибири, в том числе за рубежом, перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею.
  • 10/07/2019, 13:00
Автор: Евгения Серёгина
Деловой и ситуационный туризм могут привлечь гостей в Новосибирск
«Если человек уехал с хорошим впечатлением о городе, он сюда может вернуться и инвестировать средства.»

Туроператоры выделяют ряд направлений, которые смогут привлечь в Новосибирскую область гостей как из соседних регионов, так и из других государств. Об этом в рамках пресс-конференции в ТАСС рассказали члены Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО). Во-первых, это так называемый «деловой туризм». Одним из якорных мероприятий этого направления эксперты называют форум «Технопром», отмечая, что на основе таких проектов можно создавать очень интересные туристические события.

 Новосибирск  город делового туризма. До 98% постояльцев гостиниц — бизнес-туристы. С сентября уровень деловой активности традиционно повышается. В крупных городах в гостиницах на выходные дни действуют скидки в 30% и более. Это еще один ресурс для того, чтобы на выходные к нам привозить людей и из соседних городов. Они после официальных мероприятий пользуются услугами города: гидов, трансферов, кафе, театров, — поясняет член ассоциации Сергей Михайлов.

«Технопром-2019» пройдет в Новосибирской области 18-20 сентября

По мнению эксперта, городская инфраструктура для бизнес-туристов в Новосибирске достаточно востребована.

 Хотелось, чтобы можно было предлагать одно-, двухдневные маршруты, во время которых можно показать город. Если человек уехал с хорошим впечатлением о городе, он сюда может вернуться и инвестировать средства, — уверен Михайлов. — Кроме того, в Новосибирске очень много отраслевых выставок. Например, из Тывы приезжали на такую выставку люди, желающие научиться ресторанному делу, поварскому искусству, потому что в их регионе уровень обслуживания и подготовки кадров ниже. У нас много образовательных учреждений, частных инициатив.

Другим перспективным направлением эксперты видят проведение в Новосибирске и других сибирских регионах масштабных мероприятий.

 В 2022–2023 годах нас ожидают сразу два чемпионата мира  по волейболу и по хоккею, — поясняют эксперты.  Мероприятия интересные, у каждого из них свои целевые рынки, на которых регион планирует поработать в плане привлечения туристов. Во всех областях, где проходят олимпиады и универсиады, эти события оставляют очень богатую туристскую инфраструктуру, начиная с транспортной и заканчивая гостиничной. Поэтому Новосибирску эту тему было бы интересно отработать. А в дальнейшем почему бы не замахнуться за зимние Олимпийские игры?

К молодежному ЧМ по хоккею в Новосибирске организуют гостевые маршруты

Однако пока нет согласованной позиции в решении этого вопроса с другими участниками рынка. В частности, информация от властей региона о значимых мероприятиях поступает к туроператорам едва ли не непосредственно перед их проведением.

 Важный нюанс  для привлечения иностранных туристов, в том числе на международные спортивные мероприятия, мы уже сегодня должны активно участвовать в возможных выставках за рубежом,  говорит член НАТО Виктор Данн.  Пока же с продвижением у нас просто катастрофа. Мы до настоящего времени не определились, в каких зарубежных выставках будем участвовать. При таком подходе надеяться на серьезный эффект не приходится. Сегодня туристы уже бронируют отели на 2020–2022 годы. За рубежом все решается заранее. Еще раз отмечу: мероприятия, которые будут проходить в Новосибирске, могут быть основой для развития межрегионального и международного туризма, продвижения Сибири в целом, в чем мы заинтересованы.

Ресторанно-отельная отрасль Новосибирска

Сделать город аппетитным

И, наконец, в качестве третьего перспективного направления эксперты отмечают эко- и этнотуризм

 Это, считаю, самое серьезное направление, которое нам надо продвигать,  рассказывает Данн.   «Рафинированная» природа, сформированная сегодня в Европе, уже надоела ее жителям. Я сам бываю в Европе и вижу, что каждый кустик строго посажен (В определенном месте.  Ред.), а где не посажен  там асфальт. Так вот, приехав в Сибирь, европейцы радуются как дети тому, что видят. Их интересует природа, интересует уходящая культура народов России.

Подобный проект «Енисейская Сибирь» реализуется на территории Красноярского края. В его рамках разрабатываются туристические межрегиональные маршруты. В основном этнографического характера, сообщил по видеосвязи координатор проекта, руководитель комиссии по развитию туризма Русского географического общества Максим Фоменко. Однако некоторые из них связаны и с арктическим туризмом.

 Спрос большой,  говорит Фоменко,  но сезон доставки сюда короткий. Например, в рамках арктического маршруты туристы могут посмотреть плато Путорана, арктическую природу. В перспективе Хатанга и Таймыр. Последние два года проходим сертификацию маршрутов, проводим обучение людей.

Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

Для реализации всех названных проектов не хватает кооперации участников туристического рынка.

 Сегодня нет конкретных действий администраций регионов,  говорит Виктор Данн.  Не хватает объединения. Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС), которая ранее активно занималась продвижением туристического направления, сейчас ушла в тень. Если мы объединим наши усилия вокруг МАСС, думаю, от этого выиграют все — регионы, бизнес. Сегодня «Сибирское соглашение» вроде возвращается к взятым на себя обязательствам по развитию туризма в Сибири. Нужно продвигать регион, а не какие-то локальные проекты. Если это случится, если губернаторы поддержат эту инициативу, успех не заставит себя ждать.

В прошлом году в Новосибирскую область в рамках межправительственного соглашения въехало около 30 тысяч китайцев — на 21% больше, чем в 2017 году. В регион также приезжали иностранные туристы из Японии, Германии, Испании, Турции, Португалии, Кореи, Монголии и Франции. В целом, 65% туристов приезжает в Сибирь из Китая, более 5% — из Германии.

Фото: pixabay.com, автор- pixel2013

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