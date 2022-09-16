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Из мэрии Красноярска продолжается исход чиновников

  • 16/09/2022, 11:09
Отставки в мэрии Красноярска
Озвучена четвертая отставка за три месяца.

Отставки в мэрии КрасноярскаЗаместитель мэра — руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Алексей Фоминых уходит в отставку. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Алексей Фоминых в структурах администрации города работал с 2015 года. Занимал должности юристконсульта, начальника отдела и заместителя руководителя по правовым вопросам в МКУ «УДИБ». Затем работал заместителем руководителя департамента городского хозяйства, возглавлял юридическо-правовой блок.

До назначения нового руководителя департамента, его обязанности будет выполнять Николай Мухин. Сейчас он является заместителем главы департамента по инженерной инфраструктуре.

Напомним, сразу после ухода Сергея Ерёмина с поста мэра Красноярска, из администрации уволилась его заместитель по информационной политике Ирина Самсонова. Причиной стал именно уход мэра. На должность Самсонову приглашал лично глава города, и она посчитала нужным уйти из мэрии вслед за начальником. Об уходе с поста мэра Еремина стало известно 25 июля. Он перешел на работу в администрацию края и стал заместителем губернатора. Сейчас Сергей Еремин курирует вопросы благоустройства. Через несколько дней свой пост по собственному желанию покинул Олег Животов, который отвечал за вопросы градостроительства причины отставки неизвестны. Также ушел руководитель департамента градостроительства Максим Волков. Он подал заявление на увольнение по собственному желанию. Это уже второй раз, когда он уходит с этого же поста.

 

Ранее редакция сообщала, что депутаты горсовета Красноярска выбрали нового мэра

Фото базовое: pixabay.com — stevepb, фото Алексея Фоминых — с сайта правительства

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Красноярск

Теги : Отставки в мэрии Красноярска


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