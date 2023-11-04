Из головы мужчины спасатели извлекли вилы в Новосибирске

Спасатели МАСС совместно с врачами провели уникальную операцию по извлечению из головы мужчины 1971 года рождения зубьев садовых вил. Об этом сообщила пресс-служба МАСС. Совместно с хирургами спасателям пришлось работать в операционной, чтобы распилить и разъединить зубья инструмента.

— Это особый, уникальный случай, где требовались высокий уровень профессионализма и «ювелирная» точность действий, — подчеркивают в пресс-службе МАСС. —У пострадавшего вилы прошли сквозь всю голову.

После извлечения вил мужчина был передан хирургам для дальнейших работ.