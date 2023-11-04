Собственников Дяди Дёнера потребовали привлечь к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий ООО «Дядя Дёнер» Аркадий Зырянов сообщил, что конкурсный кредитор ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» направил в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Речь идет об Антоне Лыкове, ОО «Старт», Галине Ениной, а также Антоне и Людмиле Супрун. Речь идет о требованиях кредиторов, включенных в реестр, после закрытия реестра требований кредиторов, а также требованиях кредиторов по текущим платежам. На дату подачи заявления совокупная сумма требований составила 212,8 млн рублей.

Напомним, сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал».

В марте из состава собственников компании вышел Антон Горестов. Новым владельцем части бизнеса стала Людмила Супрун.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже — по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тысячи рублей, по второй — около 20,5 млн. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области в июне 2023 года в отношении ООО «Дядя Дёнер» открыто конкурсное производство. В сентябре признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляла 131,7 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что пять товарных знаков «Дяди Денера» оценили в 1,5 млн рублей.