Из магазинов «Читай города» за год украли 300 тысяч книг

В конце года сотрудники «Читай города» традиционно проводят инвентаризацию. В 2024-м году из магазинов сети пропало около 300 тысяч книг, также как и в 2023-м, сообщила пресс-служба компании.

—Отличительной особенностью этого года стало то, что школьных изданий пропало в три раза меньше, чем годом ранее. А вот безусловным лидером пропаж стала книга для айтишников «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих», — отметили в компании.

Помимо этого, из «Читай-города» часто пропадали такие произведения, как «Магистр дьявольского культа. Том 1», «Богатый папа, бедный папа», «1984» и «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы».

Из художественной литературы книжные воры отдавали предпочтение роману-антиутопии «1984». Что же касается учебной литературы, то в основном пропадали самые дешевые пособия — от 100 рублей до 400 рублей.

Напомним, по итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Новосибирская область подтвердила статус одного из литературных флагманов страны.

По итогам конкурса область была удостоена звания «Территория книги и чтения». Этот почётный статус присуждается тем регионам, которые неоднократно становились победителями и уже в третий раз за последние пять лет входят в шорт-лист.

Всего по данным 2ГИС в Новосибирске работает 18 филиалов магазина книжного магазина «Читай город».

Ранее редакция сообщала о том, что пара дерзких воров устроила бесплатный шопинг на Первомайке в Новосибирске. Мужчины вынесли вещей на 40 тысяч рублей.