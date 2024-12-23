Популярный интернет-сервис оказывает помощь волонтерам в Анапе

С началом работ в зоне бедствия, 21 декабря, оборудование предоставлено и оплачивается бизнес-направлением Авито Спецтехника. По предварительным расчетам, привлечение специальной техники поможет очистить до 25% затронутой территории.
Кроме того, организовано размещение более 100 волонтеров в 50 квартирах Анапы. Что стало возможным благодаря инициативе бизнес-направления Авито Путешествия, которое забронировало жилье на своей платформе для участников всероссийского экологического движения «Экосистема», занимающихся устранением последствий разлива нефти на Черноморском побережье.
Пользователи интернет-сервиса тоже могут поддержать волонтеров. На платформе в разделе #яПомогаю для этих целей создана специальная страница.
Фото freepik.com, автор: freepik
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