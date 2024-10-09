В Новосибирске из аптек пропали импортные антибиотики для лечения ОРЗ

Из новосибирских аптек в октябре исчезли импортные антибиотики. В частности, речь идет о препаратах, которые назначаются при бронхитах, пневмониях, отитах, синуситах и других ОРЗ. Об этом сообщила редакция BFM-Новосибирск со ссылкой на жителей города, которые сейчас проходят лечение. Информацию изданию подтвердили врачи и сотрудники оптовых фармкомпаний.

Например, в одной из крупных оптовых фармкомпаний сообщили, что по импортному кларитромицину поставщики ставят дефектуру до 21 октября. Будут ли поставки после этой даты, точно неизвестно. Фармацевты говорят, что из аптек исчезли импортные антибиотики из группы макролидов. В ряде аптек есть можно найти остатки, новых поступлений не было. При лечении большинства воспалительных заболеваний ЛОР-органов эти лекарства не являются препаратами выбора. То есть их не назначают в первую очередь, а подключают, если не помогли другие антибиотики.

Ранее редакция сообщала о вспышке пневмонии среди детей в городе под Новосибирском.