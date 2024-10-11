В Новосибирске автомобиль задавил 4-летнего ребенка когда сдавал назад

В Новосибирске полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал маленький ребёнок. Дорожный инцидент произошёл в Первомайском районе днём 11 октября.

По данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель автомобиля Лада Приора напротив дома №2 по улице Пожарского двигался задним ходом. Мужчина не заметил ребенка, стоявшего позади машины и наехал на него.

— В результате ДТП пострадал 4-летний мальчик. Ребёнок был доставлен в больницу. Характер полученных им травм уточняется, — пояснили в региональном ведомстве.

На место выезжал наряд ДПС.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в лобовом столкновении двух иномарок пострадали три женщины и ребёнок.