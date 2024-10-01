Сибирячка поставила на учет мигрантов за ремонт гаража

В Новосибирской области 47-летняя жительница Болотнинского района предстанет перед судом за фиктивную постановку на миграционный учёт двух граждан Кыргызстана.
Нарушение было выявлено в ходе проверки, проведённой прокуратурой.
Как сообщает прокуратура Новосибирской области, установлено, что женщина фиктивно оформила документы на миграционный учёт для двух граждан Кыргызстана
– Взамен они отремонтировали ей гараж, – сказано в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В отношении гражданки возбуждено уголовное дело. Расследование находится на особом контроле у прокуратуры.
Ранее редакция сообщала о том, что за неделю на родину из Новосибирской области отправились более 20 мигрантов.
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