Сибирячка поставила на учет мигрантов за ремонт гаража

В Новосибирской области 47-летняя жительница Болотнинского района предстанет перед судом за фиктивную постановку на миграционный учёт двух граждан Кыргызстана.

Нарушение было выявлено в ходе проверки, проведённой прокуратурой.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, установлено, что женщина фиктивно оформила документы на миграционный учёт для двух граждан Кыргызстана

– Взамен они отремонтировали ей гараж, – сказано в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело. Расследование находится на особом контроле у прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю на родину из Новосибирской области отправились более 20 мигрантов.