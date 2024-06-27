Из Оби спасли мужчину, которого уносило течением в Новосибирске

Спасатели МАСС вызволили из реки Обь мужчину.
— Сегодня в 13:25 спасатели заметили, что мужчину уносит течением на р. Обь, на Пескоотвале, — говорится в сообщении спасателей.
27-летнего мужчину достали из воды и доставили на берег. Он рассказал, что его вовремя заметили, поскольку он понял, что больше не может бороться с течением.
Специалисты напомнили, что не нужно испытывать удачу и не плавать далеко от берега на глубину, тем более в необорудованных и опасных местах.
— Не рискуйте жизнью, — подчеркнули в сообщении.
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