Из Оби спасли мужчину, которого уносило течением в Новосибирске

Спасатели МАСС вызволили из реки Обь мужчину.

— Сегодня в 13:25 спасатели заметили, что мужчину уносит течением на р. Обь, на Пескоотвале, — говорится в сообщении спасателей.

27-летнего мужчину достали из воды и доставили на берег. Он рассказал, что его вовремя заметили, поскольку он понял, что больше не может бороться с течением.

Специалисты напомнили, что не нужно испытывать удачу и не плавать далеко от берега на глубину, тем более в необорудованных и опасных местах.

— Не рискуйте жизнью, — подчеркнули в сообщении.

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