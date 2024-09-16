Из плена на родину вернулись бойцы из Новосибирской области

103 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена. Среди них есть и жители Новосибирской области. Обмен состоялся 14 сентября 2024 года

— На Родину из украинского плена вернулись двое наших земляков. Радуемся вместе с семьями и находимся с ними на связи!, — написала Елена Зерняева, уполномоченный по правам человека Новосибирской области, в своём Telegram-канале.

Напомним, что бойцы были захвачены противником во время вторжения в Курскую область.

После обмена военных доставили в Белоруссию, а затем отправили в Москву, где они могли пройти реабилитацию и лечение. Российским военным сразу оказали психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность пообщаться с родными и близкими.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцы из Новосибирска пригрели в зоне СВО маленького щенка.