Из плена на родину вернулись бойцы из Новосибирской области

103 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена. Среди них есть и жители Новосибирской области. Обмен состоялся 14 сентября 2024 года
— На Родину из украинского плена вернулись двое наших земляков. Радуемся вместе с семьями и находимся с ними на связи!, — написала Елена Зерняева, уполномоченный по правам человека Новосибирской области, в своём Telegram-канале.
Напомним, что бойцы были захвачены противником во время вторжения в Курскую область.
После обмена военных доставили в Белоруссию, а затем отправили в Москву, где они могли пройти реабилитацию и лечение. Российским военным сразу оказали психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность пообщаться с родными и близкими.
Ранее редакция сообщала о том, что бойцы из Новосибирска пригрели в зоне СВО маленького щенка.
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