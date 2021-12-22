Из правительства Новосибирской области уходит еще один министр

Свой пост покидает министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. По информации редакции, в настоящий момент чиновник уже написал заявление по собственному желанию. Поводом для ухода министра стало состояние здоровья. Данную информацию, появившуюся в ряде новосибирских СМИ, в комментарии Infopro54, со ссылкой на собственные источники в региональном правительстве, подтвердил первый заместитель Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

— Насколько мне известно, министр решил вплотную заняться своим здоровьем, — говорит собеседник издания. — До решения губернатора исполнять обязанности министра будет один из его заместителей.

Ещё один источник издания в областном депутатском корпусе тоже косвенно подтвердил причину ухода чиновника по состоянию здоровья. По его словам, министр на протяжении длительного времени не появлялся мероприятиях регионального парламента, где озвучивались вопросы, связанные с профилем его деятельности.

Андрей Даниленко был назначен министром экологии и природных ресурсов в декабре 2019 года. До этого являлся заместителем руководителя Верхне-обского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов.

До этого чиновник также долгое время работал в природоохранных структурах. С 1992 по 2004 год Даниленко работал в Новосибирском городском комитете по экологии и природным ресурсам — сначала начальником отдела контрольно-инспекционной работы, а затем начальником отдела анализа информации, экологической экспертизы и нормирования. С августа 2005 года — заместителем руководителя Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Новосибирской области, а после его реорганизации — заместителем руководителя Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Сибирскому федеральному округу. С 2011 по 2017 год работал на должности заместителя руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, курировал направления государственного экологического надзора и разработки и реализации государственных экологических программ.

Напомним, только в декабре из правительства Новосибирской области «по собственному желанию» уже ушли три министра. Помимо Даниленко, свой пост покинул министр строительства Иван Шмидт и министр науки Алексей Васильев.