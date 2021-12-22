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Из правительства Новосибирской области уходит еще один министр

  • 22/12/2021, 18:00
Автор:
Новости Новосибирска
Глава министерства природных ресурсов уже написал заявление об увольнении.

Свой пост покидает министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. По информации редакции, в настоящий момент чиновник уже написал заявление по собственному желанию. Поводом для ухода министра стало состояние здоровья. Данную информацию, появившуюся в ряде новосибирских СМИ, в комментарии Infopro54, со ссылкой на собственные источники в региональном правительстве, подтвердил первый заместитель Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Насколько мне известно, министр решил вплотную заняться своим здоровьем, говорит собеседник издания. До решения губернатора исполнять обязанности министра будет один из его заместителей.

Ещё один источник издания в областном депутатском корпусе тоже косвенно подтвердил причину ухода чиновника по состоянию здоровья. По его словам, министр на протяжении длительного времени не появлялся мероприятиях регионального парламента, где озвучивались вопросы, связанные с профилем его деятельности.

Андрей Даниленко был назначен министром экологии и природных ресурсов в декабре 2019 года. До этого являлся заместителем руководителя Верхне-обского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов.

До этого чиновник также долгое время работал в природоохранных структурах. С 1992 по 2004 год Даниленко работал в Новосибирском городском комитете по экологии и природным ресурсам — сначала начальником отдела контрольно-инспекционной работы, а затем начальником отдела анализа информации, экологической экспертизы и нормирования. С августа 2005 года — заместителем руководителя Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Новосибирской области, а после его реорганизации — заместителем руководителя Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Сибирскому федеральному округу. С 2011 по 2017 год работал на должности заместителя руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, курировал направления государственного экологического надзора и разработки и реализации государственных экологических программ.

Напомним, только в декабре из правительства Новосибирской области «по собственному желанию» уже ушли три министра. Помимо Даниленко, свой пост покинул министр строительства Иван Шмидт и министр науки Алексей Васильев.

Фото с сайта министерства природы Новосибирской области

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : отставки\назначения власть


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