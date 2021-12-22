На стройплощадке нового ЛДС готовятся к запуску отопления

На тренировочной арене завершается монтаж фальцевой кровли, полностью смонтирован индивидуальный тепловой пункт, оформляются необходимые документы для запуска тепла.

Как сообщили в министерстве строительства Новосибирской области, генеральным подрядчиком ООО «ЭлинАльфа» сегодня развернуты работы по многим фронтам.

— Установлено и подготовлено оборудование индивидуального теплового пункта. На финишной прямой – обустройство кровли на тренировочной арене, на основной арене кровельные работы в полном разгаре. Практически завершена установка каркаса уникальных витражей основной арены, параллельно ведется остекление конструкций. Все эти работы – важнейшие этапы для закрытия теплового контура здания. Планируется, что сначала тепло будет подано на малые арены, затем – на основную, — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня на крупнейшем инфраструктурном объекте региона ведется монтаж навесных фасадов, возводятся кирпичные и гипсокартонные перегородки, монтируются системы отопления, дымоудаления, вентиляции, хладоснабжения, обустраиваются вспомогательные помещения – павильон контроля доступа, билетные кассы, камеры хранения.

Напомним, проект строительства Многофункциональной ледовой арены предполагает строительство не только здания ЛДС, но и обустройство подъездных путей к спортивному комплексу, строительство станции метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус», благоустройство прилегающей территории.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.