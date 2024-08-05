Из торгового центра «Континент» хотят выселить китайский рынок

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление от двух долевых собственников помещений, расположенных в торговом центре «Континент» на Гусинобродском шоссе. Предприниматели предъявили иск долевому собственнику магазина одежды, который сдал в аренду помещение китайскому рынку одежды и обуви «Пекин», пояснили в пресс-службе управления судебных приставов по Новосибирской области.

Дольщики отмечают, что в помещении, где расположен китайский рынок, отсутствуют системы пожарной безопасности: система оповещения и управления эвакуацией автоматические установки пожаротушения, дымоудаления, система пожарной сигнализации. Собственники опасаются, что это может привести к причинению значительного ущерба имуществу истцов.

— Оба истца требуют запретить ответчику использование и эксплуатацию помещения отдела магазина одежды, — сообщили в пресс-службе судебного департамента.

По данным 2ГИС в Новосибирске работает два китайских рынка одежды и обуви «Пекин». Один расположен на Красном проспекте, второй на проезде Энергетиков. Филиал на Гусинобродском шоссе удален из справочника. В группе компании ВКонтакте отмечается, что он работает на нулевом этаже ТЦ «Континент». В администрации ТЦ редакции подтвердили, что рынок работает.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске построят завод по упаковке продукции для Китая.