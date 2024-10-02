Рейс S7 из Новосибирска в Дубай не может вылететь из-за атаки на Израиль

Вылет самолёта авиакомпании S7 из Новосибирска в Дубай (ОАЭ) задерживается более чем на шесть часов. Эта информация появилась на электронном табло аэропорта Толмачёво.

График авиарейсов был нарушен из-за указания Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством некоторых государств Ближнего Востока.— Рейс S7 5785 Новосибирск (OVB) – Дубай (DXB) задержан до 15:00 по местному времени, — говорится на сайте авиакомпании.

В сообщении S7 сказано, что с пассажирами в аэропорту будут работать представители компании. Уточнять статус рейса и время отправления рекомендуют в спецразделе табло на сайте авиаперевозчика.