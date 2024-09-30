Прокуратура начала проверку из-за задержки рейсов в Новосибирске

В связи с задержками авиарейсов в Эльгу и Удачный в Республике Саха (Якутия) прокуратура провела ряд надзорных мероприятий в Новосибирске.

Сегодня, 30 сентября, в аэропорту Новосибирск из-за неблагоприятных погодных условий и позднего прибытия воздушного судна авиакомпаний «АЛРОСА» и «Якутия» вылеты в эти населенные пункты задерживаются более чем на 8 часов. В ожидании вылета находятся более 300 пассажиров, среди которых 24 несовершеннолетних.

Новосибирская транспортная прокуратура особое внимание уделяет защите прав потребителей авиационных услуг.

– С 11 часов местного времени на 1 этаже здания аэровокзала проводится выездной прием граждан, – говорится в сообщении Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее редакция сообщала о том, что многодетной семье, заблудившейся в аэропорту Новосибирска, выплатили компенсацию за билеты.