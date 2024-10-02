В Новосибирске создают исторический квест о блокадном Ленинграде

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разрабатывают компьютерную игру в жанре «квест». Помимо них, в проекте участвуют учащиеся Новосибирского государственного педагогического университета и Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова.

Работа над проектом началась весной 2024 года. За это время студенты написали сюжет для пролога, нарисовали спрайты основных персонажей, первые локации, предметы окружения и технику.

— Наш герой — 16-летний мальчик Коля, который должен был перейти в 10 класс. Его непосредственно затронут все события того времени. Среди героев — мама Коли, его друзья и соседи, — рассказала лидер команды, студентка 2 курса магистратуры факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Влада Редут.

Изначально студенты планировали создать площадку для тестирования школьников в игровом формате по всем предметам. Потом решили, что нужно сконцентрироваться на определенном историческом событии. Выбрали блокаду Ленинграда. Выпускать игру будут по эпизодам. Первая сцена первого эпизода уже запущена.

— В первом эпизоде три сцены. Первая — от момента дня рождения героя до момента его отправки на фронт. Вторая сцена — тот день, когда его призывают, и третья — он на войне. По мере разработки мы будем выкладывать новые эпизоды. Мы стараемся как можно более достоверно все прорабатывать — костюмы, героев, обстановку, чтобы передать дух того времени, — добавила Влада Редут.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская экшен-игра «Смута» выйдет только на VK Play.