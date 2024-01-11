Программу для генетической диагностики онкологии разработали в Новосибирске

Одним из первых итогов работы центра компетенций «Биотехнологии и микрофлюидика» Передовой инженерной школы НГУ стала разработка программы для диагностики онкозаболеваний. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель центра Ольга Науменко.

— В диагностике онкозаболеваний молекулярно-генетические методы используются для выявления нарушений в генах, являющихся причиной заболеваний. Эти результаты необходимы как для правильной постановки диагноза, так и для выбора оптимальной стратегии лечения с использованием таргетной терапии наиболее эффективными препаратами, что позволяет избежать напрасного назначения дорогостоящих лекарственных средств, — пояснила Науменко.

По ее словам, для диагностики сегодня используются методы NGS-секвенирования, которые позволяют одномоментно исследовать множество областей геномов, нарушения в которых могут быть связаны с возникновением мутаций, а также выявлять большое количество мутаций в одном тесте при его относительно невысокой стоимости. Одним из необходимых элементов для этого анализа является набор олигонуклеотидов (коротких фрагментов ДНК), которых в наборе может быть несколько сотен тысяч. Ранее в России олигонуклеотиды не синтезировались — их приходилось закупать за рубежом, поэтому их дизайном не занимались.

— В ПИШ НГУ разработана программа «Олигодизайнер», позволяющая осуществлять дизайн олигонуклеотидов для областей геномов, которые интересны врачам для диагностики. Программа может использоваться врачами клинико-диагностических лабораторий в онкоцентрах. В результате они получают готовый файл с нуклеотидными последовательностями, — говорит Науменко. — «Олигодиазйнер» может обучаться для создания более совершенной таргетной панели и улучшения точности диагностики. Такой подход позволит каждому онкоцентру или молекулярно-генетическому центру формировать NGS-панели для персонифицированной диагностики и выбора терапии пациентов.

Кроме того, по мнению ученого, программа будет интересна для перинатальной диагностики. В ПИШ рассчитывают, что «Олигодизайнер» будет доступен широкому кругу медучреждений. Сейчас центр компетенций разрабатывает курс дополнительного образования для врачей по обучению работе с программой.

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