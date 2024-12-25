Из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске прокуратура начала проверку 

В ночь на 25 декабря в результате аварии на улице Космической в Ленинском районе города, по информации СГК, без отопления и горячей воды остались жители 86 жилых домов. На улице было холодно, около 20 градусов мороза.

— К 11 часам утра количество зданий, оставшихся без тепла и горячей воды, уменьшилось до 59. Устранением аварии занимаются три бригады НТСК. Причины происшествия выясняются. Если будут основания, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве, — сообщили в НТСК.

Руководителю ООО «НТСК» объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков продолжительности отключений и прав граждан на перерасчет платы за услуги.

— Восстановление прав граждан, в том числе перерасчет платы за неполученные коммунальные услуги, на контроле в прокуратуре, — говорится в сообщений прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве напомнили об организованной «горячей линии» по вопросам соблюдения прав граждан в сфере теплоснабжения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 22 дома остались без отопления на фоне похолодания. Температура опустилась до -10 градусов.