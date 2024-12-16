В Новосибирске 22 дома остались без отопления на фоне похолодания

В Ленинском районе Новосибирска 22 многоквартирных дома остались без теплоснабжения из-за обнаруженных дефектов на теплосетях. Завершить работы специалисты планируют не позднее ночи 17 декабря.

— Сегодня предстоит устранить дефекты, которые выявили в ходе очередных профилактических осмотров в Ленинском районе на улице Оборонной, — говорится в сообщении СГК.

Ранее прокуратура Новосибирска возбудила десять административных дел в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций из-за недостаточной подготовки к отопительному сезону. Также в связи с проблемами в сфере теплоснабжения прокуратура направила представление мэру города Максиму Кудрявцеву.

Проблемы с подготовкой к отопительному сезону возникают не только в Новосибирске, но и в других городах и посёлках региона. Например, в рабочем посёлке Линево, городах Искитим и Бердск, которые пока не получили паспорта готовности к отопительному сезону.

Ранее редакция сообщала о том, что создан штаб для устранения дефекта на теплосети в Новосибирске. Без тепла остались несколько десятков домов.