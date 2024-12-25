Мигранты вымогали 500 тысяч рублей у жителя Новосибирска

В Новосибирске были задержаны пятерых уроженцев одной из стран Средней Азии. Они подозреваются в вымогательстве полмиллиона рублей у местного жителя.

Как сообщили в региональном МВД, злоумышленники подкараулили мужчину у дома на проспекте Дзержинского, посадили его в машину и вывезли за город. Там они избили его и потребовали вернуть долг за оплату труда их общей знакомой в размере 500 тысяч рублей.

Опасаясь за свою жизнь, житель Новосибирска передал мошенникам 300 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Троих подозреваемых заключили под стражу.

Во время обыска в доме, где проживали мигранты, полиция и гвардейцы обнаружили ещё пятерых иностранных граждан, находящихся в стране нелегально. На них составили административный протокол.

— В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных, — говорится в сообщении МВД.МЕДИА.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю из Новосибирской области уехали 9,5 тысячи мигрантов. Одного иностранца департировали.