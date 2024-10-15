Из-за аварии с автобусом машины встали в пробку на Мочищенском шоссе в Новосибирске

В Новосибирске на первом Мочищенском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в городе образовалась пробка. Согласно информации городских справочников, движение в сторону центра полностью перекрыто.

Согласно информации, опубликованной в паблике АСТ-54, водитель седана Honda Accord столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ маршрута №147. В настоящее время автомобили повышенной проходимости объезжают место аварии по пешеходным тротуарам.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. 10 октября на дорогах Новосибирска были огромные пробки, движение было затруднено.

— Все стоит. Не проехать, — комментирует ситуацию пользователь на интерактивной карте 2GIS.

Ранее редакция сообщала о том, что пробка в 9 километров парализовала движение от Бердска до Академгородка.