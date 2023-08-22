Участились случаи заболевания психическими расстройствами среди новосибирцев

В Новосибирской области заболеваемость психическими расстройствами за год выросла на 26%. Специалисты связывают это с тревожной обстановкой и последствиями коронавируса.

По сведениям Новосибирскстата, в минувшем году в регионе было поставлено на учет более четырех тысяч пациентов с психическими расстройствами. На 100 тысяч населения приходится 150 больных.

Эксперты считают, что такой показатель появился на фоне большого количества тревожных политических и экономических новостей.

По словам психотерапевта Екатерины Затримайловой, даже если человек экранируется от новостей, общее фоновое беспокойство, так или иначе, затрагивает всех. На этом фоне проявляются и обостряются разные ментальные нарушения даже у базово условно психически здоровых людей, передает РБК Новосибирск.

Врач уточнила, что росту статистики психических расстройств в 2022 и 2023 годах также могли способствовать осложнения после ковида и последствия пандемии. Вирусные заболевания могут быть провокаторами развязывания психозов в случаях, когда к этому есть предрасположенность, заключила эксперт.

Ранее редакция сообщала, что специалисты предупредили о новой вспышке COVID-19 этой осенью.