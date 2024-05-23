Из-за Крестного хода будет ограничено движение транспорта на улицах Новосибирска

В связи с проведением Крестного хода в честь Дня славянской письменности и культуры, который состоится 26 мая, будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах.
Шествие начнётся в 12:00 у Вознесенского собора и завершится в 12:40 у Никольской часовни, где запланирован торжественный молебен. Молебен закончится в 13:00.
Поэтому уже с 11:00 до 12:00 будет ограничен участок улицы Советской от улицы Достоевского до улицы Гоголя.
Затем процессия двинется от площадки у здания № 91 на улице Советской по проезжей части улиц Советской и Гоголя, а также по проезжей части Красного проспекта до площадки у здания Никольской часовни.
Ранее редакция сообщала о том, что движение транспорта ограничат в трёх районах Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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