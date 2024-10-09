Из-за нарушения прав пассажиров в Новосибирске S7 оштрафовали

Авиакомпанию S7 оштрафовали после девятичасовой задержки рейса из Новосибирска в Норильск. Выяснилось, что на время ожидания вылета пассажирам не предоставили проживание в гостинице.

В июне, как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс авиакомпании, следовавший из Новосибирска в Норильск, был задержан более чем на девять часов. Причиной стали сложные погодные условия в Норильске. Однако пассажиров не обеспечили размещением в гостинице.

Руководству авиакомпании было внесено представление об устранении нарушений закона. Также была проведена работа с «С7 Сервис» по обеспечению должного уровня обслуживания пассажиров во время ожидания рейса.

Кроме того, перевозчику был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что самолет из Новосибирска не долетел до Камчатки.