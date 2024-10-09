В Новосибирске открылся магазин сети Hiker

В Новосибирске в ТРЦ «Галерея» открылся первый в городе магазин мультибренд сети Hiker площадью 182 кв метра. В основе ассортимента одежда, обуви и аксессуары брендов The North Face, Napapijri, Helly Hansen. Сегодня в сеть Hiker входят 9 магазинов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Тюмени и Новосибирске.

Hiker — розничный проект Inventive Retail Group, запущен в 2022 году. Группа Inventive Retail Group начала работать в 2005 году под брендом re:Store. В 2012 году произошел ребрендинг — группа получила официальное название Inventive Retail Group.

Сотрудничает с испанским производителем украшений ручной работы UNOde50, с компанией The North Face, развивает проект мультибрендовых магазинов кроссовок и кед под брендом Street Beat, сеть спортивных магазинов Amazing Red, Toystore. В группу входят Inventive DLM, Inventive Toys, Inventive eCommerce. Президент и управляющий партнер группы — Тихон Смыков.

Помимо Hiker, в ТРЦ «Галерея» представлены такие спортивные бренды, как Sneaker BOX, Quiksilver, 21Shop, Street Beat, Fitness Formula, MOVE, DEMIX и «Спортмастер».

Ранее редакция сообщала о том, что пунктам выдачи заказов в Новосибирске разрешили работать с арендаторами.