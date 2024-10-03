Самолет из Новосибирска не долетел до Камчатки

Из-за сложных погодных условий в районе Петропавловска-Камчатского самолет компании S7, следовавший из Новосибирска 3 октября , был вынужден приземлиться в аэропорту Хабаровска.
Как сообщает официальный Телеграм-канал аэропорта, причиной незапланированной посадки стала плохая видимость, вызванная туманом.
Рейс S75249 совершил посадку в Хабаровске в качестве запасного аэродрома.
— Ожидаемое время отправления — 10:30 (03:30 мск), — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что ранее Airbus A320 авиакомпании S7, также летевший из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, сел в Хабаровске из-за пассажира, которому во время полета стало плохо.
Ранее редакция сообщала о том, что рейс S7 из Новосибирска в Дубай не может вылететь из-за массированной атаки на Израиль.
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